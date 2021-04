Intubada com COVID-19, deputada Maria Rosas defendia reabertura de igrejas

A deputada federal Maria Rosas está internadas em um hospital particular de São Paulo (foto: Reprodução/Twuitter)





Intubada por causa do agravamento do quadro de COVID-19, a deputada federal Maria Rosas (Republicanos-SP) era defensora da flexibilização de medidas restritivas para conter o avanço da doença, sobretudo a reabertura de templos religiosos.





No dia 6/4, a parlamentar compartilhou em sua conta no Twitter uma campanha com a hastag #QueroMinhaIgrejaAberta.





Dez dias depois, ela usou a mesma conta para comemorar a volta das celebrações presenciais em São Paulo.





"Agora, as igrejas voltam a funcionar, seguindo orientações da OMS. Com a abertura dos templos, será possível realizar atendimento de serviço social para as pessoas que mais necessitam de atenção. O principal serviço essencial para alma é a igreja! #AMudançaJáComeçou", escreveu Maria Rosas.





A deputada federal Maria Rosas (Republicanos-SP) testou positivo para COVID-19 e está internada no hospital Moriah, em São Paulo, desde segunda-feira (19/4). De acordo com informações de sua conta no Twitter, a parlamentar foi intubada e passa por procedimentos médicos.