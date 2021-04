Atila: CPI da COVID deve investigar quem promoveu 'tratamento precoce'

Desde o início da pandemia, o trabalho de Atila ganhou bastante visibilidade (foto: Reprodução/TV Cultura )



O biólogo, pesquisador e divulgador científico Atila Iamarino fez uma publicação em seu perfil no Twitter, nesta quarta-feira (14/04), sugerindo que a CPI da COVID investigue os municípios que promovem tratamento precoce contra o coronavírus.

“Se forem investigar a gestão da COVID-19 em estados e municípios, sugiro incluir os municípios que promovem aglomeração e tratamento precoce ou kit COVID”, disse Atilia.

Além disso, afirmou que a CPI “pode começar pelas regiões que tiveram surtos descontrolados por muito mais tempo ou desproporcionais às condições de saúde, como regiões com muitos hospitais e mesmo assim com muitas mortes”.

Segundo Atila, é necessária uma investigação nas cidades que não controlaram os casos de COVID-19 e apostaram na abertura.





“Cidades que adotaram medidas de abertura sem controlar casos, estados que abriram exceções que sabotam medidas de contenção nas cidades. Tem bastante o que investigar”, destacou.





Em uma outra publicação desta quarta, o biólogo criticou o uso do Kit COVID por parte da população.“Kit COVID é uma seita e mata – além das milhares de pessoas morrendo asfixiadas todo dia. Sanguessugas eram mais seguras no século XVIII”, pontuou.





Para a cientista brasileira Márcia Castro, há cinco pontos principais que explicam a trajetória, velocidade e intensidade da propagação da COVID-19 no país, principalmente nas cidades do interior dos estados. O trecho foi publicado por ela no Twitter e compartilhado por Atila.

Veja abaixo:





1- O Brasil é grande e desigual, com disparidades em quantidade e qualidade de recursos de saúde (por exemplo, leitos hospitalares, médicos) e de renda;





2- Uma densa rede urbana que conecta e influencia os municípios por meio de transporte, serviços e negócios não foi totalmente interrompida durante picos de casos ou mortes;





3- O alinhamento político entre governadores e presidente teve um papel no momento e na intensidade das medidas de distanciamento e a polarização politizou a pandemia com consequências para a adesão às ações de controle;





4- O SARS-CoV-2 circulou sem detecção no Brasil por mais de um mês, resultado da falta de vigilância genômica bem estruturada;





5- Cidades impuseram e relaxaram medidas em diferentes momentos, com base em critérios distintos, facilitando a propagação;

Márcia disse ainda que “a falha na implementação de respostas imediatas, coordenadas e equitativas em um contexto de desigualdades locais favoreceu a propagação. E aconteceu de novo! O Brasil enfrenta atualmente o pior momento da pandemia, com recorde de casos e mortes e colapso do sistema hospitalar”.





CPI instalada

Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia, assim como o uso de recursos federais por estados e municípios na contenção da crise sanitária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), formalizou a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19 , que investigará a atuação do governo deno enfrentamento da pandemia, assim como o uso de recursos federais por estados e municípios na contenção da crise sanitária.





A inclusão dos governos estaduais e municipais foi defendida por Bolsonaro — segundo críticos do governo, essa ampliação tem objetivo de dividir o desgaste do presidente com outras autoridades, assim como dificultar o andamento da investigação, devido ao grande volume de temas a serem apurados.





No caso do governo federal, a CPI deve investigar questões como a responsabilidade da União na falta de oxigênio no Amazonas, o atraso na compra de vacinas e uso de dinheiro público na compra de medicamentos sem comprovação científica (como a hidroxicloroquina), entre outros temas.





A pressão pela investigação cresceu com a escalada de mortes causadas pela COVID-19 — já são mais de 358 mil vítimas da doença no país. A formalização da CPI, porém, só ocorreu após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, que atendeu, na quinta-feira (8/4), pedido dos senadores Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE).





Nesta quarta-feira (14/4), o plenário do STF decide se referenda ou não a decisão de Barroso. A tendência é que ela seja confirmada.