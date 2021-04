Doria chama os apoiadores de Bolsonaro de 'malucos como ele'; veja vídeo

João Doria anunciou as datas do início da vacinação contra a COVID-19 para novas faixas etárias do grupo prioritário (foto: Agência SP/Reprodução) governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de “malucos como ele” durante coletiva de imprensa do governo paulista para anunciar novas datas de vacinação. , chamou osdo(sem partido) de “” durante coletiva de imprensa dopara anunciar novas datas de vacinação.

















Segundo Doria, Bolsonaro é culpado por todas as mortes de COVID-19 no país pelo seu negacionismo.



Leia: Depois de ser chamado de 'patife' por Bolsonaro, Doria pede 'calma' "Se o senhor tivesse compaixão e liderança, teria oferecido vacina e não cloroquina aos brasileiros", disse o governador de São Paulo sobre o presidente.Segundo Doria, Bolsonaro é culpado por todas as mortes de COVID-19 no país pelo seu negacionismo.Leia:





O governo de São Paulo anunciou as datas do início da vacinação contra a COVID-19 para novas faixas etárias do grupo prioritário.



No dia 29 de abril, começam a ser vacinados idosos de 63 e 64 anos. Uma semana depois, em 6 de maio, serão imunizadas as pessoas com idade entre 60 e 62 anos.