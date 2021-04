Associação de municípios rebate Zema sobre demora na vacinação

Municípios de Minas Gerais contarão com o 12º lote de vacinas contra a COVID-19, que contém 478 mil doses (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Julvan Lacerda, rebateu o governador Romeu Zema (Novo), que COVID-19. O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM),, rebateu o governador(Novo), que culpou os prefeitos pelo atraso na vacinação no estado . Segundo Lacerda, o chefe do Executivo estadual “tenta se eximir da responsabilidade e transferir para os prefeitos” em relação ao atraso na entrega dos imunizantes contra a





Zema disse que algumas prefeituras estão mais aceleradas que outras na distribuição das doses. Ele afirmou que alguns prefeitos teriam formado estoques de imunizantes, sem que eles chegassem de fato à população.



O governador também ressaltou que as cidades que vacinarem de forma mais rápida vão receber mais doses.





Para Lacerda, os prefeitos são justamente os que convivem diretamente com os interesses da população: “O governo descarrega sobre quem faz seu papel, luta junto com a população. Eles lidam com números e nós com pessoas. Estamos muito mais perto das pessoas e sabemos das necessidades”.

Novo lote

Nesta quinta-feira (8/4), Minas Gerais recebeu seu 12º lote de vacinas, com cerca de 478 mil imunzantes . Elas chegaram a Belo Horizonte no fim da tarde e serão repassadas às 28 regionais de saúde do estado.





"As prefeituras têm se desdobrado para fazer a vacinação, com equipes mobilizadas. O governo faz um momento cinematográfico, com escolta de polícia para remover uma caixa com sete vacinas. Isso é vexatório. Ele deveria mandar a vacina para os municípios, que eles aplicam as doses. Os profissionais de saúde sabem das necessidades e têm sido pressionados. Não vamos aceitar essa generalização", completou o presidente da AMM.