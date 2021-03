Governadores fazem manifesto contra agressões e fake news. Zema não assina

Zema não assinou carta em que governadores pediram providências a Bolsonaro sobre ataques (foto: Alan Santos/PR- 16/1/19)









Os governadores pediram paz para prosseguirem com os trabalhos e disseram, na carta, que há uma tentativa de “estimular motins policiais”.



”Os Estados e todos os agentes públicos precisam de paz para prosseguir com seu trabalho, salvando vidas e empregos. Estimular motins policiais, divulgar fake news, agredir governadores e adversários políticos são procedimentos repugnantes, que não podem prosperar em um país livre e democrático.”





Rui Costa (PT), pela ação que resultou na



Os ataques foram seguidos de afirmações – não comprovadas – de que o PM teria se recusado a “prender trabalhadores”. Os “motins” citados pelos governadores passam pelas críticas de bolsonaristas ao governador da Bahia,(PT), pela ação que resultou na morte de um soldado da Polícia Militar (PM) , que teve um surto e efetuou disparos no Farol da Barra, um dos pontos turísticos de Salvador.Os ataques foram seguidos de afirmações – não comprovadas – de que o PM teria se recusado a “prender trabalhadores”.





O Estado de Minas pediu um posicionamento ao governo de Minas sobre o fato de Zema não ter assinado o manifesto e aguarda retorno.





Veja, na íntegra, a carta dos governadores





Carta dos governadores: queremos verdade e paz!





Os governadores manifestam sua indignação em face da crescente onda de agressões e difusão de fake news que visam a criar instabilidade institucional nos estados e no país. Vivemos um período de emergência na saúde, e a vida de todos os brasileiros está em grave risco.





Os governadores, juntamente com os servidores públicos e profissionais do setor privado, estão lutando muito para garantir atendimento de saúde e apoio social à população. Enquanto isso, alguns agentes políticos espalham mentiras sobre dinheiro jamais repassado aos estados, fomentam tentativas de cassação de mandatos, tentam manipular policiais contra a ordem democrática, entre outros atos absurdos.





Registramos especialmente o nosso protesto quando são autoridades federais, inclusive do Congresso Nacional, que violam os princípios da lealdade federativa.





Conclamamos o Presidente da República, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como o presidente do Supremo Tribunal Federal, para que adotem todas as providências de modo a coibir tais atos ilegais e imorais.





Os Estados e todos os agentes públicos precisam de paz para prosseguir com o seu trabalho, salvando vidas e empregos. Estimular motins policiais, divulgar fake news, agredir Governadores e adversários políticos, são procedimentos repugnantes, que não podem prosperar em um país livre e democrático.





Finalmente, sublinhamos a nossa gratidão a todos os servidores públicos e profissionais que têm atuado incessantemente para vencermos a pandemia. Merecem especial destaque as forças policiais, que têm a nossa solidariedade e apoio em relação a reivindicações justas quanto à vacinação, pleito em análise no âmbito do Ministério da Saúde pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT.





Brasília, 29 de março de 2021.





Assinam esta carta:





RUI COSTA

Governador do Estado da Bahia





FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão





HELDER BARBALHO

Governador do Estado do Pará





PAULO CÂMARA

Governador do Estado de Pernambuco





JOÃO DORIA

Governador do Estado de São Paulo





RONALDO CAIADO

Governador do Estado de Goiás





MAURO MENDES

Governador do Estado de Mato Grosso





EDUARDO LEITE

Governador do Estado do Rio Grande do Sul





CAMILO SANTANA

Governador do Estado do Ceará





JOÃO AZEVÊDO

Governador do Estado da Paraíba





RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado do Espírito Santo





WELLINGTON DIAS

Governador do Estado do Piauí





FÁTIMA BEZERRA

Governadora do Estado do Rio Grande do Norte





BELIVALDO CHAGAS

Governador do Estado de Sergipe





REINALDO AZAMBUJA

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul





WALDEZ GOÉS

Governador do Estado do Amapá

