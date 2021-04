Janones: 'Bolsonaro critica auxílio, mas família vive do Estado'

Deputado André Janones (Avante-MG): "O presidente e os filhos não produzem e vivem do Estado, com direito a férias de 2,4 milhões à custa do povo" (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou seu perfil no Twitter, nesta quinta-feira (08/04), para criticar o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro a respeito do novo auxílio emergencial para os brasileiros.





Segundo o parlamentar, “Bolsonaro acha um absurdo pagar um auxílio justo aos necessitados em um momento de pandemia, porque diz que as pessoas não devem depender do Estado e devem produzir”.

Outra crítica feita por Janones é a de que o próprio presidente vive do Estado e ainda gasta o dinheiro público. “O presidente e os filhos não produzem e vivem do Estado, com direito a férias de 2,4 milhões à custa do povo”.





No fim do ano passado, Bolsonaro viajou para São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e depois retornou para Brasília para o Natal. Ainda viajou para o Guarujá, onde passou o Ano Novo.





entraram com uma ação na Justiça Federal para o presidente ressarcir os gastos.



O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) e o vereador de São Paulo Rubinho Nunes (Patriota), ambos do Movimento Brasil Livre (MBL),

A ação diz que “o presidente da República, ao forçar a União a gastar tal quantia em suas férias (que são despesas pessoais e que deveriam ser por ele custeadas), ignora o estado de calamidade pública nas finanças do país e age como se fosse o dono do dinheiro público".

Veja o post:

O presidente Jair Bolsonaro acha absurdo pagar um auxílio justo aos necessitados em um momento de pandemia, porque diz que as pessoas não devem depender do Estado e devem produzir. O mesmo Jair e família não produz e vive do Estado, com direito a férias de 2,4mi as custas do povo %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 8, 2021







No início de março, André Janones chegou a publicar que foi ameaçado por reivindicar um auxílio emergencial melhor.





“Na luta pelo auxílio, quando era só eu gritando de cá e vocês explodindo as minhas lives pra todo o Brasil, até ameaçado eu fui. Me comprometi em elogiar quando acertasse e criticar/cobrar quando tivesse errado. Eu não elogio, não é por oposição, é porque não tem acerto”, disse.









"É mais um endividamento da União, não é um dinheiro que estava no cofre. Isso pesa para todos nós, é uma conta que fica para nós e para as gerações futuras também", afirmou. "O governo não pode continuar com esses gastos por muito tempo, porque vai desequilibrar a economia", afirmou o presidente.





Apenas uma pessoa por família pode receber o benefício, que tem valores de R$ 150 a R$ 375 reais. Os pagamentos começaram a ser feitos nessa terça-feira (06/04).

O governo estima que 45,6 milhões de trabalhadores serão alcançados pelo novo auxílio.

Estagiário sob supervisão do editor Álvaro Duarte