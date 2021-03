'Criminosos', diz vice-prefeita sobre organizadores de festas clandestinas

O prefeito de Divinópolis e a vice-prefeita demonstraram preocupação com a ocupação de leitos. (foto: Reprodução Instagram Gleidson Azevedo)

A vice-prefeita de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, Janete Aparecida (PSC) chamou de “criminosas” as festas clandestinas realizadas na cidade. Ela e o prefeito Gleidson Azevedo (PSC) gravaram um vídeo fazendo um apelo para que as pessoas fiquem em casa, evitem aglomerações e eventos de família.

As declarações foram feitas após o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 manter o município na onda vermelha do programa Minas Consciente, mesmo com a microrregião na amarela. A decisão foi tomada com base nos indicadores da macrorregional, que está nesta fase mais restritiva.

As festas clandestinas são tratadas como as principais vilãs na propagação da COVID-19. Além delas, que chegam a reunir 500 pessoas, a vice-prefeita pede que eventos familiares também sejam evitados nos próximos dias. O decreto em vigor permite os eventos com até 30 pessoas.

“Estamos pedindo para que vocês não façam festas durante os próximos dias. Não só as clandestinas, como aquelas que vergonhosamente pessoas criminosas têm feito. Estamos falando também festas de família, com 50, 60 pessoas”, afirmou Janete.

A fiscalização também deverá ser intensificada em bares e restaurantes. “Por volta de 22h a 22h30, peçam as pessoas para fecharem suas contas. Porque se a fiscalização chegar as 23h05 e os bares estiverem abertos, infelizmente vocês serão multados. Depois deste horário é apenas delivery. Isso também está relacionado às lojas de conveniência”, alertou.

No último final de semana, 49 fiscalizações foram feitas entre bares, restaurantes e festas clandestinas. 53 denúncias foram recebidas, 40 por telefone e 13 pelo app Divinópolis. Os fiscais lavraram oito infrações e realizaram duas interdições em estabelecimentos que descumpriram as normas sanitárias.

Leitos lotados

A taxa de ocupação de leitos COVID subiu para 66,8%, conforme o boletim divulgado nesta quinta-feira (11/03) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). 151 pessoas estão internadas, sendo 64 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 87 em enfermaria.

“A situação de Divinópolis requer muito cuidado. Estamos, realmente com a ocupação dos leitos muito alta e precisamos conseguir reverter essa situação”, afirmou Janete.

O prefeito fez um apelo à população para tentar o que chamou de “equilíbrio”. “Peço, por favor, a compreensão de todo divinopolitano para se manter dentro de casa. Sair, só quando necessário. Se for a um barzinho, não aglomere. Não faça festa, não vá para sítio, não viaje. Sempre falei, a gente precisa manter o comércio aberto e encontrar o equilíbrio de estar com o comércio aberto e sempre priorizar a vida. O momento agora não é de festa”, reforçou Gleidson.

Onda vermelha

Divinópolis segue na onda vermelha pela segunda semana consecutiva. Na última segunda-feira (08/03) foi publicado decreto ampliando as medidas restritivas. O uso de máscara passou a ser obrigatório. O tempo de celebrações religiosas foi reduzido. Espaçamento entre as mesas de bares passou de 2 metros para 3 metros. Clientes só podem ficar por 30 minutos nos restaurantes para almoço.

Divinópolis registrou desde o início da pandemia 43.031 notificações, 7.352 confirmações do novo coronavírus. A cidade já contabiliza 169 vidas perdidas em decorrência da doença. 6.537 pacientes se recuperaram.

*Amanda Quintiliano especial para o EM





