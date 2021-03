Daniel Silveira renuncia a vaga no Conselho de Ética da Câmara

(PSL-RJ) renunciou à vaga de suplente noÉ o que informou o 1º vice-presidente do colegiado, Cezinha de Madureira (PSD-SP).A deputada Major Fabiana (PSL-RJ) vai substituir Silveira no cargo.

Daniel Silveira foi preso em flagrante após ter publicado vídeo com apologia ao AI-5 e em defesa de destituição dos ministros do STF

O deputado tinha sido afastado do colegiado na semana passada, quando foi instaurado um processo disciplinar contra ele, que pode levar até mesmo à cassação de mandato.

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e conhecido por ter destruído a placa da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada em 2018, o deputado do PSL foi preso em flagrante após ter publicado vídeo com apologia ao AI-5 e ataques aos ministros do STF.



As duas pautas são inconstitucionais.

Quem é Daniel Silveira, enquadrado em lei editada na ditadura militar



A prisão foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e confirmada por unanimidade pelo plenário da Corte.

Durante a sessão na Câmara dos Deputados que manteve a prisão do deputado, na sexta-feira (19/2), o parlamentar pediu “desculpas ao Brasil” pelas falas contra o STF.





“O ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Que deputado ou deputada que nunca exagerou nas suas falas? Já tivemos conflitos mas, mesmo assim, a democracia venceu”, afirmou.





Em discurso de abertura da sessão, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), chamou Daniel de “ponto fora da curva”, defendeu a democracia e aconselhou os deputados a votarem com responsabilidade. “Respeitar a Constituição é respeitá-la por inteiro”, afirmou.









“Nenhuma autoridade está imune a críticas. Seja ela o presidente da República, integrantes do Legislativo, do Supremo ou do Ministério Público”, disse a deputada.



“Mas temos entre nós um deputado que vive a atacar a democracia e as instituições e faz do seu mandato uma plataforma para atacar e incitar violência contra autoridades públicas.”