Relatora vota por manter a prisão do deputado Daniel Silveira

Deputada Magda Mofatto (PL-GO) votou por manter a prisão do deputado Daniel Silveira (foto: Agência Brasil/Reprodução) Câmara dos Deputados nesta sexta-feira (19/02), que decide se mantém a ordem de prisão contra o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), a relatora do caso, deputada federal Magda Mofatto (PL-GO), votou por manter a prisão do colega parlamentar.



Durante discurso, Magda leu as ofensas que Daniel fez contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e classificou como “gravíssimas”.

“Nenhuma autoridade está imune a críticas. Seja ela o presidente da República, integrantes do Legislativo, do Supremo ou do Ministério Público”, disse a deputada. “Mas temos entre nós um deputado que vive a atacar a democracia e instituições e faz do seu mandato uma plataforma para atacar e incitar violência contra autoridades públicas”.





Em discurso de abertura da sessão, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), chamou Daniel de “ponto fora da curva”, defendeu a democracia e aconselhou aos deputados votarem com responsabilidade. “Respeitar a constituição é respeitar ela por inteiro”, afirmou.





Silveira foi preso na noite de terça-feira (16/02), por ordem de Moraes, por fazer ameaças a ministros do STF e ao Estado Democrático de Direito. Em nota, a assessoria jurídica do deputado disse que a prisão seria um ataque à "liberdade de expressão".

Na quarta-feira (17/02), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram a favor da manutenção da prisão do deputado. De forma unânime, os ministros apoiaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes.





Agora, como manda a lei, a Câmara vota se mantém ou derruba a prisão, por se tratar da prisão em flagrante de um deputado.