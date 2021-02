'Aconteceu comigo. Pode acontecer com vocês', diz Daniel Silveira

Durante discurso de resposta, Daniel afirmou que nada 'justifica suas falas' mas fez uma súplica para que os deputados não relativizem a imunidade parlamentar (foto: Tv Câmara/Reprodução) voto da relatora do caso Daniel Silveira, deputada federal Magda Mofatto (PL-GO), o parlamentar voltou a se desculpar com o Brasil. “Respeito a relatoria, mas discordo. Não estou aqui para ser demagogo e hipócrita. Já pedi desculpas.”, declarou. Em resposta ao, o parlamentar voltou a secom o Brasil. “Respeito a relatoria, mas discordo. Não estou aqui para ser demagogo e hipócrita. Já pedi desculpas.”, declarou.





“Nenhuma autoridade está imune a críticas. Seja ela o presidente da República, integrantes do Legislativo, do Supremo ou do Ministério Público”, disse a deputada. “Mas temos entre nós um deputado que vive a atacar a democracia e instituições e faz do seu mandato uma plataforma para atacar e incitar violência contra autoridades públicas”.

Silveira foi preso na noite de terça-feira (16/02), por ordem de Moraes, por fazer ameaças a ministros do STF e ao Estado Democrático de Direito. Em nota, a assessoria jurídica do deputado disse que a prisão seria um ataque à "liberdade de expressão".

Na quarta-feira (17/02), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram a favor da manutenção da prisão do deputado. De forma unânime, os ministros apoiaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Agora, como manda a lei, a Câmara vota se mantém ou derruba a prisão, por se tratar da prisão em flagrante de um deputado.

Veja a sessão ao vivo