Deputados decidem agora se Daniel Silveira continua preso; acompanhe

Daniel Silveira foi preso após ordem de ministro do STF (foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados )

Conselho de Ética

A sessão plenária da Câmara dos Deputados que vai deliberar sobre a manutenção da prisão em flagrante do parlamentar Daniel Silveira (PSL-RJ) acontece nesta sexta-feira (19/02). Silveira foi preso na terça-feira (16), pela Polícia Federal, no Rio de Janeiro.O mandado de detenção em flagrante foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (). O deputado havia gravado vídeo atacando integrantes da corte e fazendo apologia ao Ato Institucional 5, o mais duro decreto do regime militar nacional.A reunião que começa a decidir o futuro de Silveira é comandada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A votação será aberta e nominal. Para que a prisão seja anulada, é preciso aprovação por maioria simples de votos: 257 dos 513 parlamentares. O deputado fluminense é aliado de primeira hora do presidente Jair(sem partido)A representação da Mesa Diretora da Câmara sobre quebra do decoro parlamentar contra o deputado chegou oficialmente ontem ao Conselho de Ética da Casa. O presidente do colegiado, Juscelino Filho (DEM-MA), prometeu rapidez na tramitação da representação, já a partir da retomada dos trabalhos, na terça-feira.“Nessa próxima sessão de reativação, já vou levar essa representação para a pauta para fazermos o sorteio da lista tríplice de escolha do relator”, disse.A partir da designação do relator, advogados terão dez dias úteis para apresentar a defesa de Daniel Silveira. Em seguida, haverá a instrução do processo, fase dedicada à colheita de provas e que antecede a apresentação, discussão e votação do relatório final.