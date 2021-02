Daniel Silveira critica bloqueio de redes: 'Ação desnecessária'

Daniel Silveira afirmou que não se considera "um risco à democracia" e pediu %u201Cdesculpas ao Brasil%u201D (foto: TV Câmara/Reprodução) Câmara dos Deputados, que decide se mantém ou não a ordem de prisão contra o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), o parlamentar julgou como “ações desnecessárias” o bloqueio de suas redes sociais. Durante sessão na, que decide secontra o deputado, o parlamentar julgou como “” o bloqueio de suas redes sociais.





Os perfis de Instagram e Facebook do deputado federal estão indisponíveis nesta sexta-feira (19/02). A ordem de bloqueio das contas partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), depois que o parlamentar foi preso por divulgar vídeo com ataques aos integrantes da Corte e defesa da ditadura militar.





A assessoria de imprensa do parlamentar informou que as contas foram fechadas e falou em censura. "O Instagram do deputado Daniel Silveira foi totalmente fechado para seus seguidores, ou seja, CENSURADO. Estamos testando as demais plataformas", diz um comunicado publicado no Twitter.





Silveira foi preso na noite de terça-feira (16/02), por ordem de Moraes, por fazer ameaças a ministros do STF e ao Estado Democrático de Direito. Em nota, a assessoria jurídica do deputado disse que a prisão seria um ataque à "liberdade de expressão".

Na quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram a favor da manutenção da prisão do deputado. De forma unânime, os ministros apoiaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes.





Agora, como manda a lei, a Câmara vota se mantém ou derruba a prisão, por se tratar da prisão em flagrante de um deputado.