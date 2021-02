Lira diz que vai ser rígido com falas dentro da Câmara: 'Doa a quem doer'

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) (foto: TV/Câmara) presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez um aviso aos parlamentares durante a sessão que “Doa a quem doer. Tenham responsabilidades com as falas dentro dessa Casa”, afirmou.



A menção de Bolsonaro foi feita durante a votação no processo de impeachment da ex-presidente."Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo, o meu voto é sim" – foi o trecho final do discurso de Bolsonaro, em meio a vaias e aplausos.

“O que está em jogo nesse momento é se vamos insistir num regime que alguns dessa Casa apoiam, defendendo AI-5 e defendo Ustra. Aliás, quando o atual presidente, quando esteve aqui, defendeu aquele que torturou e apoiou colocar ratos nas vaginas de mulheres na ditadura, e nada foi feito. Se naquela altura algo tivesse sido feito, se ele fosse cassado, provavelmente, nós aqui, não estaríamos vivendo um dos momentos mais tristes da história brasileira”, defendeu a deputada.





Em seguida, Arthur Lira defendeu as falas da deputada. “Faço uma ressalva aqui, todo direito de expressão aos parlamentares, mas é preciso frisar: a partir de hoje essa mesa será rigorosíssima com qualquer tipo de adjetivação inadequada no plenário desta casa. Doa a quem doer. Tenham responsabilidades com as falas dentro dessa Casa”, afirmou.

Entenda

Sessão nesta sexta-feira (19/02) decide se vai manter ou não a ordem de prisão contra o deputado Daniel Silveira. O parlamentar foi preso na noite de terça-feira (16/02), por ordem de Moraes, por fazer ameaças a ministros do STF e ao Estado Democrático de Direito. Em nota, a assessoria jurídica do deputado disse que a prisão seria um ataque à "liberdade de expressão".

Na quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram a favor da manutenção da prisão do deputado. De forma unânime, os ministros apoiaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes.





Agora, como manda a lei, a Câmara vota se mantém ou derruba a prisão, por se tratar da prisão em flagrante de um deputado.