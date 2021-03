Haddad sobre Bolsonaro: 'Temos que voltar a falar de impeachment'

Haddad celebra passagem por MG, e próximo giro do PT deve ser no Rio

Kalil sobre encontro com Haddad: 'Não adianta querer me rotular'

A fala de Haddad acontece logo após a notícia de que o senador(Republicanos-RJ), filho mais velho do presidente, comprou um imóvel de luxo no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, região nobre de Brasília, no valor de R$ 6 milhões.Leia também: