Kalil sobre encontro com Haddad: 'Não adianta querer me rotular'

Kalil negou que as eleições de 2022 tenham sido tema de conversa com Haddad (foto: Juarez Rodrigues/EM)

O prefeito de Belo Horizonte,(PSD), afirmou que não aceita serpoliticamente. Ele deu a declaração após receber o ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) e a cúpula do PT para umana Prefeitura de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (25/02)."Não adianta quererem me rotular. Recebo aqui quem quiser vir, será muito. Essa prefeitura esteve aberta duas vezes para o Bolsonaro, (Carlos) Lupi, Marina (Silva), para todos. Não adianta querer me rotular, é uma deferência que vieram aqui fazer para tratar de temas nacionais importantes", disse Kalil.





Ele também negou que a sucessão presidencial e astenham sido tema do encontro. "Hoje temos PEC, importante, tanto no Senado com a vacina, que é uma coisa importante. Foi uma conversa gentil, não se tratou de 2022, porque isso não é hora, e todos aqui já sabem e me conhecem. Eu não tenho rótulo, e não adianta me rotular", completou.Somente neste ano, Kalil participou de reuniões com o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado Federal, e com o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, ambos ainda quando estavam em campanha.