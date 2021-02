STF confirma, por unanimidade, prisão do deputado Daniel Silveira

Silveira foi preso ontem em flagrante delito por fazer ameaças a ministros do STF e ao Estado Democrático de Direito (foto: Agência Brasil/Reprodução) ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram a favor da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL), detido pela Polícia Federal (PF) em sua casa, no fim da noite dessa terça-feira (16/02). A decisão foi tomada em sessão realizada na tarde desta quarta-feira (17/02). Osvotaram a favor da manutenção da prisão do deputadodetido pelaem sua casa, no fim da noite dessa terça-feira (16/02). A decisão foi tomada em sessão realizada na tarde desta quarta-feira (17/02).





De forma unânime, os ministros apoiaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes.



A Câmara dos Deputados também vai debater a prisão do parlamentar do PSL. Os deputados podem derrubar a prisão com maioria simples. Uma reunião na tarde de hoje vai definir se a detenção do colega será colocada na pauta.





Silveira foi preso ontem em flagrante delito por fazer ameaças a ministros do STF e ao Estado Democrático de Direito. Em nota, a assessoria jurídica do deputado disse que a prisão seria um ataque à "liberdade de expressão".





Entenda





O ministro Alexandre de Moraes expediu a ordem para prender o deputado federal Daniel Silveira na noite dessa terça. O próprio parlamentar tuitou a respeito da sua prisão em flagrante: “A Polícia Federal na minha casa neste exato momento com ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes”.





Silveira é um dos alvos do inquérito dos atos antidemocráticos, que investiga o financiamento e organização de manifestações que pedem o fechamento do STF e do Congresso, e também do inquérito das fake news, que apura ameaças e ataques aos magistrados do tribunal.