YouTube apaga vídeo do deputado Daniel Silveira com apologia à ditadura

Silveira foi preso ontem em flagrante delito por fazer ameaças a ministros do STF e ao Estado Democrático de Direito (foto: Agência Brasil/Reprodução) deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) ataca ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e faz apologia ao AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, foi removido do YouTube. O vídeo em que o ataca ministros do e faz, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, foi removido do









Moraes ordenou que o YouTube apagasse o vídeo do deputado. O ministro ordenou o bloqueio imediato do material e impôs multa diária de R$ 100 mil, caso a decisão não fosse cumprida.

A Câmara dos Deputados também vai debater a prisão do parlamentar do PSL. Os deputados podem derrubar a prisão com maioria simples. Uma reunião na tarde desta quarta-feira vai definir se a detenção do colega será colocada na pauta.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.