Daniel Silveira assina, na cadeia, filiação ao PTB de Roberto Jefferson

Roberto Jefferson, presidente do PTB, recebeu Daniel Silveira em seu partido (foto: Agência Brasil/Reprodução) O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, anunciou nesta quinta-feira (25/2), a filiação do deputado bolsonarista Daniel Silveira, que está preso por atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e defender o AI-5. De acordo com Jefferson, Daniel é um "heróico deputado".





O Deputado Daniel Silveira, na prisão, acaba de assinar a ficha de filiação ao PTB. Seja bem-vindo heróico deputado. Daremos sangue por você. Nós não abandonamos o soldado ferido. pic.twitter.com/o8y0xaHUuQ %u2014 Roberto Jefferson (@BobjeffHD) February 25, 2021

Em outro post, Roberto Jefferson destacou como foi feita a filiação:"Quero esclarecer que não fui na cadeia para anunciar a filiação do deputado Daniel Silveira. O deputado assinou a ficha na cadeia. Estou em Brasília".





Roberto Jefferson foi condenado, em 28 de novembro de 2012, a sete anos e 14 dias de prisão pelo STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema que ficou conhecido como "Mensalão".



Na época, ele alegou ser “vítima de si mesmo”.





O político foi condenado a mais de 10 anos de reclusão em regime fechado, mas como recebeu o benefício da delação premiada, reduzindo em 1/3 a pena, o período passou para os sete anos e 14 dias, a serem cumpridos em regime semiaberto.



Em maio de 2015, Jefferson passou a cumprir o restante de sua pena em regime aberto, após autorização do ministro Luís Roberto Barroso.



Caso Silveira

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e conhecido por ter destruído a placa da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada em 2018, o deputado do PSL foi preso em flagrante na terça-feira (16/2) após ter publicado vídeo com apologia ao AI-5 e em defesa de destituição dos ministros do STF.



As duas pautas são inconstitucionais.

A prisão foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e confirmada por unanimidade pelo plenário da Corte.





“O ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Que deputado ou deputada que nunca exagerou nas suas falas? Já tivemos conflitos mas, mesmo assim, a democracia venceu”, afirmou.





Em discurso de abertura da sessão, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), chamou Daniel de “ponto fora da curva”, defendeu a democracia e aconselhou os deputados a votarem com responsabilidade. “Respeitar a constituição é respeitar ela por inteiro”, afirmou.









“Nenhuma autoridade está imune a críticas. Seja ela o presidente da República, integrantes do Legislativo, do Supremo ou do Ministério Público”, disse a deputada. “Mas temos entre nós um deputado que vive a atacar a democracia e as instituições e faz do seu mandato uma plataforma para atacar e incitar violência contra autoridades públicas.”