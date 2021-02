Collor e Flávio Bolsonaro vão comandar comissão no Senado

O ex-presidente Fernado Collor (Pros-AL) e(Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, vão comandar a(CDR) no Senado. Collor será o presidente e Flávio o vice. Os dois ficam na função até 2022.

“Em 2021, o enfrentamento do vírus e de suas consequências continuará a merecer nossa atenção, mas precisamos retomar o debate de questões estratégicas, que permanecem sem a solução adequada. As desigualdades regionais são um exemplo e se manifestam nos mais diversos setores da infraestrutura econômica, saneamento básico, passando por acesso à saúde e educação de qualidade e outros temas”, disse o senador, que deixou a Presidência da República, em 1992, após processo de impeachment.

Já Flávio Bolsonaro, destacou que o desenvolvimento regional se tornará um dos canais de geração de emprego, com o novo marco do saneamento proporcionando investimentos no país. Ele também falou sobre o potencial do turismo brasileiro, que na opinião dele é subaproveitado.