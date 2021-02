'Acabou a entrevista': Bolsonaro se nega a responder sobre Flávio

AM

Bolsonaro desembarcou em Rio Branco para sobrevoar as regiões do Acre atingidas por alagamentos na última semana (foto: Isac Nóbrega/PR) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) encerrou, nesta quarta-feira (24/2), uma entrevista coletiva em Rio Branco, no Acre, ao ser questionado sobre a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que anulou a quebra dos, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-Rio). (sem partido) encerrou, nesta quarta-feira (24/2), uma entrevista coletiva em, ao ser questionado sobre a decisão da(STJ), que anulou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de seu filho mais velho









Em seguida, o presidente deixou a área destinada à entrevista. Bolsonaro desembarcou em Rio Branco para sobrevoar as regiões do Acre atingidas por alagamentos na última semana. O estado sofre com as cheias em 10 cidades.





Além dele, estavam presentes na coletiva os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e da Defesa, Fernando Azevedo, três representantes do Acre no Senado, Mailza Gomes (PP/AC), Marcio Bittar (MDB/AC) e Sérgio Petecão (PSD/AC), e o governador do estado, Gladson Cameli.

Caso Flávio

Na tarde de terça-feira (23/2), por quatro votos a 1, os ministros do STJ anularam a quebra de sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro. Parte dos procedimentos em curso fazia parte do processo sobre o esquema da “rachadinha”, quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).





A decisão do STJ pode levar à paralisação das investigações contra o filho do presidente.

