Veja vídeo: 265 prefeitos se aglomeram com Bolsonaro no Palácio do Planalto

A cerimônia de lançamento do Guia do Prefeito, realizada no Palácio do Planalto nessa terça-feira (23/02), causou grande aglomeração de 265 prefeitos/prefeitas de várias cidades do país que estavam presentes no evento. Eles queriam uma foto com o presidente Jair Bolsonaro.









O Ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Ramos, publicou em uma rede social o vídeo da multidão. Disse que isso é uma "prova inquestionável do prestígio do nosso presidente Bolsonaro".

Veja o vídeo:

O Governo Federal foi o responsável por disponibilizar o guia que traz orientações de gestão, legislação atualizada e boas práticas para os primeiros 100 dias de mandato dos prefeitos. Segundo a Secretaria Especial de Assuntos Federativos, o objetivo é melhorar a prestação de serviços públicos à população brasileira.





"Pra muitos de nós, como foi pra mim, o início de uma gestão no Executivo não é fácil. Nós devemos contar com meios e o que é mais importante, com gente de confiança ao nosso lado", disse Bolsonaro no evento.





O guia foi dividido em cinco eixos principais: gestão municipal, eixo governança, eixo social, eixo território e eixo finanças. De acordo com o governo, outros dois guias para prefeitos serão disponibilizados em breve. Um será com orientações para os 200 dias de mandato e outro para o primeiro ano de gestão.





A elaboração do guia foi coordenada pela Secretaria Especial de Assuntos Federativos, ligada à Secretaria de Governo. Contou com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e mais de 30 ministérios, órgãos, instituições e colaboradores independentes.