Gabinete de deputada federal é desinfetado após assessor contrair covid-19

O gabinete da deputada federal Soraya Santos (PL-RJ) precisou ser interditado e passar por um processo de desinfecção na manhã desta quarta-feira, 24, depois que ao menos um dos assessores da parlamentar contraiu covid-19. Segundo uma servidora do gabinete, que não quis se identificar, a medida foi tomada para evitar um possível espalhamento do vírus. Soraya Santos, que ocupou o cargo de 1ª Secretária da Câmara na gestão de Rodrigo Maia (DEM-RJ), não contraiu a doença e segue trabalhando normalmente.



O servidor que contraiu a doença está afastado, mas os demais seguem trabalhando, inclusive presencialmente. Após a desinfecção, o gabinete voltou a funcionar normalmente no fim da manhã. As sessões da Câmara continuam sendo feitas no formato misto, com a possibilidade de deputados votarem de forma remota, por um sistema. Muitos, no entanto, preferem participar presencialmente.