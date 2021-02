STF determina que Bolsonaro explique decretos que ampliam acesso a armas

Presidente Bolsonaro tem até cinco dias para explicar ao STF sobre os decretos do dia 12 de fevereiro (foto: Antônio Cruz/Agência Brasil) ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber determinou na última terça-feira (23/2) que o presidente Jair Bolsonaro explique, em até cinco dias, os quatro decretos do dia 12 de fevereiro que flexibilizaram o acesso a arma de fogo e munição. A determinação é no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI 6.676) proposta pelo partido Rede Sustentabilidade. Parlamentares de oposição se manifestaram contra as mudanças promovidas pelos decretos. do Supremo Tribunal Federal (STF)determinou na última terça-feira (23/2) que oJairexplique, em até cinco dias, os quatrodo dia 12 de fevereiro quede fogo e. A determinação é no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI 6.676) proposta pelo partido Rede Sustentabilidade. Parlamentares de oposição se manifestaram contra as mudanças promovidas pelos decretos.









A legenda ressalta, ainda, que a política de flexibilização do acesso a arma de fogo contraria a Constituição e viola seus objetivos fundamentais, como o direito à vida e à segurança. Assim, a Rede pede a suspensão dos efeitos dos decretos, de forma cautelar, até o julgamento final do mérito da ação, na qual solicitada a declaração de inconstitucionalidade dos atos.





Apreciação imediata

Além do pedido de informações, a ministra pede a apreciação imediata do pedido de medida cautelar, “de modo a conferir segurança jurídica às relações disciplinadas pelo Estatuto do Desarmamento e reguladas pelos Decretos presidenciais ora questionados, consideradas a relevância da matéria e as repercussões sociais decorrentes da implementação executiva de todo o complexo normativo”.





Rosa Weber fez um contexto em sua decisão, afirmando que a controvérsia sobre os decretos foi instaurada na Corte pela primeira vez em janeiro de 2019, relativa a um decreto sobre registro, posse e comercialização de arma de fogo. O ato foi revogado quatro meses depois com a publicação de outro decreto, em maio, que disciplinava a questão de forma mais abrangente. Esta regulamentação também foi questionada no Supremo e, poucos dias depois, ainda em maio, sofreu nova alteração.





A ministra, então, solicitou informações à Presidência da República e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, à época Sergio Moro. Em junho, a ministra solicitou a inclusão de uma ADI sobre o tema em pauta para julgamento da cautelar e de outras duas liminares relatadas por ela. Estava sob relatoria do ministro Edson Fachin outras duas ADIs, e o magistrado também solicitou que fossem incluídas em pauta para apreciação na mesma sessão plenária.





Os processos entraram na pauta do dia 26 de junho, e um dia antes o governo federal revogou os decretos, que eram objeto das ações. Com isso, as análises foram retiradas de pauta, e agora o governo publicou novos decretos.