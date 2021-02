Juiz de audiência de custódia mantém prisão do deputado Daniel Silveira

Daniel Silveira foi preso por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moares (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O juiz Aírton Vieira, que realizou a audiência de custódia do deputado federal(PSL-RJ) nesta quinta-feira (18/2), manteve ado parlamentar. O magistrado determinou que ele seja transferido para o Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ), que tem mais condições carcerárias.Silveira foi preso em flagrante na última terça-feira (16) pela Polícia Federal, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)depois de divulgar vídeo ofendendo os ministros da Corte e dizendo que os imaginava sendo agredidos na rua.A decisão de Moares foi confirmada por unanimidade no plenário da Corte na última quarta-feira.A prisão foi no âmbito do inquérito das fake news, que apura informações falsas e ofensas a ministros do STF.Ainda na quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o parlamentar no âmbito do inquérito que apura financiamento e organização de atos antidemocráticos sob a acusação de agressões verbais e graves ameaças contra ministros dopara favorecer interesse próprio.