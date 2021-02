Ronaldo Caiado sobre COVID-19 em Goiás: 'Momento é crítico'

Ronaldo Caiado (foto: Agência Brasil/Reprodução) governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), usou as redes sociais para “desabafar” sobre a pandemia do novo coronavírus e reforçar as medidas de proteção da doença. Caiado foi crítico do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mas voltou a apoiá-lo nos últimos meses. usou as redes sociais para “” sobre ae reforçar as. Caiado foi crítico do presidentemas voltou a apoiá-lo nos últimos meses.





“Minha gente, o momento que estamos enfrentando é crítico. Temos três novas variantes da COVID-19 circulando com uma transmissividade muito maior em Goiás. Não é hora de afrouxar os protocolos de segurança, não podemos ficar omissos diante da gravidade da situação em nosso estado”, escreveu o governador.

Caiado recomendou aos municípios que sigam as orientações da nota técnica que classifica a situação de cada cidade de acordo com o nível de contaminação. “Assim cada gestor pode agir de acordo com a sua realidade”, explicou.





Segundo ele, em Goiás, os protocolos gerais seguem os mesmos do início da pandemia: uso de máscara independente do local a ser frequentado, higienização das mãos com álcool 70% e a manutenção do distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.





“Conto com a colaboração de todos. O Estado tem feito sua parte, abrindo novos leitos, mas não temos profissionais suficientes para acompanhar o avanço da COVID-19. O momento é de respeitar a vida e de agir em conjunto para diminuir os danos causados à nossa gente”, alfinetou.

Caiado e Bolsonaro passaram boa parte da pandemia rompidos. O governador era contra o discurso de Bolsonaro, que minimizou os efeitos da pandemia no Brasil. O presidente chegou até mesmo a chamar o vírus de uma "gripezinha".

No dia 25 de março de 2020, após minimizar a pandemia do coronavírus em rede nacional, Bolsonaro foi alvo de duras críticas do governador.





Em uma coletiva de imprensa, Caiado criticou a postura do presidente diante da pandemia de COVID-19 e disse que só manteria contato com Bolsonaro por meio de comunicados oficiais. "Dizer que isso é um resfriadinho, uma gripezinha? Ninguém definiu melhor que Obama: na política e na vida, a ignorância não é uma virtude", comentou o governador.

