Da 'gripezinha' aos 200 mil mortos; veja frases ditas ao longo da pandemia

Com opiniões divergentes, Bolsonaro e Mandetta protagonizaram debates públicos mesmo após a saída do ministro do comando da Saúde (foto: Agência Brasil) marcou a história do Brasil e do governo Bolsonaro. A COVID-19, que chegou a ser classificada pelo presidente como uma “gripezinha”, foi alvo de diversos embates, declarações e discussões. Quase 11 meses depois da primeira morte, o novo coronavírus deixou a marca, nesta quinta-feira (07/01), de 200 mil mortos. Confira o que Bolsonaro, ministros que passaram pelo comando da Saúde e outros políticos disseram desde o registro da primeira morte no Brasil, em março de 2020. A pandemia do novo coronavírusmarcou a, que chegou a ser classificada pelo presidente como uma “gripezinha”, foi alvo deQuase 11 meses depois da primeira morte, odeixou a marca, nesta quinta-feira (07/01), de 200 mil mortos. Confira o que Bolsonaro, ministros que passaram pelo comando da Saúde e outros políticos disseram desde o registro da primeira morte no Brasil, em março de 2020.





10/3/2020

“O que se tem ali é mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga”





Discurso de Bolsonaro em viagem a Miami para discutir questão sobre combustíveis









“Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, posso até estar errado, que estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia”





Entrevista à Super Rádio Tupi, sobre o coronavírus









19/3/2020 (6 mortes)





“A economia tem que funcionar, tá certo? Porque, caso contrário, as pessoas não vão ficar em casa e se alimentar do nada”





Bolsonaro em transmissão ao vivo no Facebook









20/3/2020 (11 mortes)





“Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok?”





Bolsonaro em coletiva de imprensa no Planalto









22/3/2020 (25 mortes)





“Não podemos nos comparar com a Itália. Lá o número de habitantes por quilômetro quadrado é 200. Na França, 230. No Brasil, 24. O clima é diferente”





Bolsonaro em reunião com prefeitos de capitais em Brasília, ao lado do então ministro da Saúde, Henrique Mandetta









24/03/2020 (46 mortes)





“Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, fechamento de comércio e confinamento em massa”





“O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é de pessoas com mais de 60 anos. Então, por que fechar as escolas?”





“No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão”





Bolsonaro durante pronunciamento em rede de rádio e tv









25/3/2020 (57 mortes)





"A posição do nosso governo, por enquanto, é uma só: o isolamento e o distanciamento social"





Vice-presidente Hamilton Mourão, em Brasília, contrariando discurso de Bolsonaro de que brasileiros não deveriam cumprir quarentena







26/3/2020 (77 mortes)





“O povo foi enganado esse tempo todo sobre o vírus. O que tinham que falar é que o vírus virá. Ninguém discute isso. Infelizmente, vai ter que enfrentar. Vamos procurar salvar o máximo de vidas, preparando os hospitais, máscaras, etc. Isso está sendo feito”,





Bolsonaro em coletiva de imprensa





27/3/2020 (92 mortes)





'Infelizmente algumas mortes terão. Paciência”





Bolsonaro em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Bandeirantes





29/3/2020 (136 mortes)





“Vamos enfrentar o vírus com a realidade. È a vida, todos nós vamos morrer um dia”





Bolsonaro em entrevista em Brasília





31/03/2020 (201 mortes)





“Eu sou um genocida porque defendo o direito de você levar um prato de comida para casa. Ele estava um pouco constrangido parece, mas falou a verdade, a gente conhece ele com maior profundidade do passado, mas achei excepcional a palavras dele e meus parabéns: OMS se associa ao presidente Bolsonaro”





Bolsonaro, ao distorcer fala do presidente da OMS sobre volta ao trabalho de informais





31/03/2020





“É ele que vai falar, não é vocês (jornalistas), não”





Bolsonaro incitando um de seus apoiadores a hostilizar jornalistas que faziam a cobertura em frente ao Palácio da Alvorada





1º de abril (242 mortes)





“Depois da destruição, não interessa mostrar culpados”





Bolsonaro, ao publicar no Twitter vídeo em que um homem afirmava falsamente que a Ceasa Minas estava desabastecida em razão da quarentena provocada pela pandemia de coronavírus





16/04/2020 (1.933 mortes)





“O Brasil não merece o que o senhor Rodrigo Maia está fazendo. Rodrigo Maia, péssima a sua atuação. Quando você fala em diálogo, a gente sabe qual é o teu diálogo, então esse tipo de diálogo não vai ter comigo”.





Bolsonaro, em entrevista à CNN, no dia em que demitiu o então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta





16/04/2020





“O presidente ataca como um velho truque da política. Quando você tem uma notícia ruim, como a da demissão do ministro Mandetta, ele quer trocar o tema da pauta. O nosso tema continua sendo a saúde, as ações conduzidas pelo ministro Mandetta. Ele pode jogar pedras, o Parlamento vai jogar flores”





Rodrigo Maia, em entrevista à CNN, sobre declarações do presidente





23/04/2020 (3.320 mortes)





“Estou respondendo processos dentro e fora do Brasil, sendo acusado de genocídio, por ter defendido uma tese diferente da OMS. Pessoal fala tanto em seguir a OMS. O diretor presidente da OMS é medico? Não é medico! Sabia disso? É a mesma coisa de falar, aqui no Brasil, que o presidente da Caixa não fosse alguém da economia. Não tem cabimento. Se eu fosse presidente da Caixa, com todo respeito, não ia fazer nada lá. Se você viesse para o exército, não ia fazer nada lá também”





Bolsonaro durante live pelas redes sociais





28/4/2020 (5.050 mortes)





“E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre”





Bolsonaro em live, quando o Brasil chegou ao número de 5 mil mortes





29/04/2020 (5484 mortes)





“Essa é a OMS que muitos dizem que devo seguir no caso do coronavírus. Deveríamos então seguir também suas diretrizes para políticas educacionais?”





Bolsonaro pelo Facebook, ao publicar informações falsas de que a OMS recomendava masturbação e relações homossexuais para crianças de 0 a 6 anos





11/05/2020 (11.519 mortes)





“Saiu hoje isso? Falou agora? Decisão de? Quem é...Manicure, academia? Isso aí não é... Não passou, não é atribuição nossa. Isso é uma decisão do presidente."





Ex-ministro da Saúde Nelson Teich, ao ser surpreendido durante coletiva com a informação de que Bolsonaro havia incluído diversas atividades no rol das ‘essenciais’, que poderiam voltar a funcionar durante a pandemia





14/5/2020 (13.993 mortes)





"Nenhum país do mundo tem solução imediata, cada qual procura enfrentá-lo de acordo com a sua realidade. Mas nenhum vem causando tanto mal a si mesmo como o Brasil. Um estrago institucional que já vinha ocorrendo, mas agora atingiu as raias da insensatez, está levando o país ao caos"





Hamilton Mourão, em artigo assinado na Folha de São Paulo, ao comentar crise no país motivada pela COVID-19





05/06/2020





“Um cara que nem é médico. O Estados Unidos saiu (sic) da OMS e a gente estuda, no futuro, ou a OMS trabalha sem o viés ideológico, ou nós vamos estar fora também”





Bolsonaro, em entrevista coletiva em Brasília, no dia em que Eduardo Pazuello (que não é médico) completava 21 dias no cargo de minstro da Saúde





10/06/2020 (39.680 mortes)





“Sai daqui, que você já foi ouvida. Cobre seu governador e sai daqui”





Bolsonaro, em frente ao Palácio da Alvorada, à youtuber Cris Bernart que se identificou como sua “eleitora arrependida”





16/07/2020 (76.688 mortes)





“'Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz’. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem”





Bolsonaro sobre cloroquina durante live presidencial





13/08/2020 (105.463 mortes)





“Vamos tentar a responsabilização e o esclarecimento da verdade no tocante a essa matéria, que não dá para a gente não se defender disso. Porque uma acusação de genocida para cima de mim no horário nobre…”





Bolsonaro sobre matéria da TV Globo acerca da marca de 100 mil mortes





26/11/2020 (171.460 mortes)





“O pessoal da grande mídia fala que eu chamei de gripezinha a questão do COVID. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma.”





Bolsonaro durante live, oito meses depois de classificar COVID-19 como ‘gripezinha’





14/12/2020 (181.835 mortes)





“Estou angustiado. Quero ser vacinado, mas vamos aguardar”





Hamilton Mourão, ao ser questionado em Brasília sobre a questão das vacinas





05/01/2021 (197.732 mortes)





“Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda. Teve esse vírus, potencializado pela mídia que nós temos aí, essa mídia sem caráter”.





Bolsonaro a apoiador em frente ao Palácio da Alvorada





06/01/2021





“Confusão ontem, viu? Porque eu falei que o Brasil estava quebrado. Não, o Brasil está bem, está uma maravilha”.





Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada

07/01/2020 (200 mil mortes)

"Não fugimos das nossas responsabilidades, nem os secretários nem nenhum funcionário do ministério. Todos estão cumprindo com suas missões. São nesses momentos difíceis que temos que ter resiliência e acordar de manhã e trabalhar"



Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a marca de 200 mil mortos por COVID-19