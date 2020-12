Câmara Municipal de Esmeraldas reduz convidados para posse

Clube vai receber 78 pessoas, entre empossados e convidados, mais a equipe de trabalho. Na onda vermelha do Plano Minas Consciente, as atividades são só as essenciais para evitar aglomeração (foto: Foto: Divulgação/Prefeitura de Esmeraldas) Câmara Municipal de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai reduzir pela metade o acesso de convidados para a solenidade de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito. O evento está marcado para acontecer no dia 1° de janeiro e, com a redução de convidados, o clube Itaporã, local de escolhido para a realização do evento, vai receber 78 pessoas, entre empossados e convidados, mais a equipe de trabalho. , na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai reduzir pela metade o acesso de convidados para ados vereadores, prefeito e vice-prefeito. O evento está marcado para acontecer no dia 1° de janeiro e, com a ro clube Itaporã, local de escolhido para a realização do evento, vai receber, entre empossados e convidados, mais a equipe de trabalho.

Antes da decisão, cada empossado tinha o direito de levar 10 convidados, o que somando dá um total, entre empossados e convidados, de 143 pessoas, fora a equipe de trabalho.

Por isso, os cinco convidados de cada empossado serão membros da família de 1° e até 2° grau de parentesco, que incluem pai, mãe, filhos, avós, netos, irmãos e cônjuges.

De acordo com o Plano Minas Consciente, na onda vermelha ficam permitidos apenas serviços essenciais como supermercados, padarias, lanchonetes, lojas de conveniência, farmárcias e drogarias. Bares e restaurantes só se forem para delivery ou retirada no balcão. As restrições, segundo o plano são para evitar aglomerações.

Outras cidades de Minas Gerais em decorrência da alta de casos da COVID-19 e também atendendo as restrições da onda vermelha decidiram restringir a presença na posse dos eleitos do legislativo e executivo apenas para os eleitos.

Nota de esclarecimento

Em decorrência da reportagem publicada nessa quarta-feira feira (30/12) pelo jornal Estado de Minas, a Câmara Municipal de Esmeraldas afirma que o clube foi cedido para a realização da posse dos representantes do Executivo e Legislativo.

A razão da escolha do local, segundo a nota, está fundamentada justamente na cautela de se buscar amplitude de espaço para maior distanciamento social possível, considerando que o plenário da Câmara não comporta mais que 25 (vinte e cinco) pessoas, atendendo as regras de distanciamento e a reunião solene de posse exige aparato maior que envolve número de pessoas excedente para a própria execução do serviço.

Ainda segundo a nota, a dimensão contratual é para até 200 pessoas e considerou que dos 13 agentes políticos, cada um pudesse levar até 10 convidados, o que por si só ensejaria até 130 pessoas, mas não fora um determinante sendo certo que o senso dos eleitos tem demonstrado franca indisposição de comparecimento integral e exposição de sua parentela por dever de consciência.

Além disso, segundo o texto, o restante desse montante de pessoas ainda tem equipes de montagem, de sonorização, filmagem, cerimonial e servidores que necessariamente precisam conduzir os trabalhos para legitimidade e oficialidade.

Por fim, segundo a nota, a escolha pelo Clube Itaporã dispõe de um espaço de aproximadamente 1000 metros quadrados, único local mais amplo que comporta o evento na cidade e que a sua escolha não fora por motivo de festividade.