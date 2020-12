Vereador eleito morre de COVID-19 no Sul de Minas um dia antes da posse

Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu

Reginaldo teve 456 votos, sendo o terceiro mais votado na cidade de 12 mil habitantes (foto: reprodução Facebook/campanha eleitoral)

A morte do vereador eleito foi confirmada pelo atual presidente da Câmara e prefeito eleito de Congonhal, Moisés Ferreira Vaz, que também é o presidente do partido Republicanos. Moisés disse estar arrasado com a notícia.

“Ele já tinha melhorado e saído do coma. Estava no quarto. Infelizmente, tivéssemos essa triste notícia. A irmã dele me ligou, confirmando a morte. Ainda não temos os detalhes, pois ele já estava em fase de recuperação. Mas as complicações pós-COVID são coisa séria”, lamenta Moisés, que ainda disse que estavam preparando para a posse de amanhã, dia 1º de janeiro.

Reginaldo e família moram no Bairro Canta Galo, na zona rural entre Pouso Alegre e Congonhal. Essa foi a segunda eleição municipal que ele participou da disputa de uma vaga na Câmara Municipal de Congonhal, sendo eleito como o terceiro mais votado, com 465 votos. O município teve pouco mais de sete mil votos válidos.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

eleito de Congonhal, no Sul de Minas, Reginaldo Coutinho, do Republicanos,de complicações da, nesta quinta-feira (31/12), véspera da posse para seu primeiro mandato. Reginaldo tinha 43 anos e faleceu no Hospital Escola, em Itajubá, onde estava internado para o tratamento da doença.