Pai do prefeito de Itajubá morre vítima de COVID-19

Sebastião não tinha comorbidades e chegou a receber alta médica (foto: Arquivo Pessoal)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, divulgou neste sábado (19/12) ade Sebastião Imar Martins Riera, de 72 anos, por. O idoso era pai do prefeito da cidade, Rodrigo Riera (MDB). O empresário não tinha comorbidades. Ele ficoupor cinco dias, recebeu alta e depois teve novas complicações pelo novo

De acordo com a prefeitura, Sebastião era uma personalidade política com grande destaque na história de Itajubá e região. Ele foi vereador por quatrona cidade. “Foi suplente do Senador José Alencar e Presidente do MDB e PMDB em Itajubá. Empresário há 40 anos, Tião Riera, como era carinhosamente conhecido, era o proprietário e responsável geral pela Rádio Futura FM”, explica nota da prefeitura.





Prefeitura divulgou nota de pesar (foto: Ascom/divulgação)

O prefeito informou que o pai não tinha comorbidades e ficou internado no hospital da cidade por cinco dias. Ele chegou a receber alta, mas precisou voltar para o hospital após novaspelo novo coronavírus.

O velório de Sebastião vai acontecer a partir do meio dia, no Teatro Municipal Christiane Riera. Segundo a prefeitura, a despedida seguirá as normas da Vigilância Epidemiológica, com controle de entrada e saída para a segurança de todos.

“A Prefeitura de Itajubá presta condolências à esposa, Sra. Neusa Maria Riera; ao Prefeito Rodrigo Riera; suas irmãs Simara e Karina; demais familiares e amigos do Sr. Sebastião Riera que, com sua vocação política, trabalhou e fez o bem durante toda a sua vida, deixando um grande legado à comunidade itajubense”, lamenta.

Com a morte de Sebastião, Itajubá soma 72 óbitos registrados pela doença e 1836 casos de COVID-19.