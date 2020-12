COVID-19: em menos de três dias, PBH interdita seis estabelecimentos

Buffet interditado no Bairro Santo Antônio realizava evento com aglomeração de pessoas na madrugada deste sábado (19/12) (foto: Divulgação/Subsecretaria de Fiscalização)

A Prefeitura de BH interditou seis estabelecimentos espalhados pela cidade desde quinta (17/12) por desrespeito às regras de segurança contra a proliferação do novo coronavírus na cidade.





Como denunciar estabelecimentos irregulares?

Extensão de horário

Boletim

De acordo com a Subsecretaria de Fiscalização, duas multas também foram aplicadas no período. O órgão fechou esse balanço às 8h deste sábado (19/12).Entre os estabelecimentos fechados pela prefeitura está umlocalizado no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul da capital mineira.Uma festa regada a muita bebida alcóolica acontecia no local quando os fiscais chegaram ao local na madrugada deste sábado, segundo a PBH.Desde 19 de março, conforme o balanço do Executivo municipal, os fiscais realizaram 71 mil abordagens a estabelecimentos espalhados pela cidade. Dessas, 5,6 mil resultaram na detecção de alguma irregularidade.Além disso, os servidores efetuaram 204de lojas e aplicaram 27 multas.Por meio do site da prefeitura, o cidadão podeestabelecimentos que não estejam seguindo as regras contra a COVID-19. Basta clicar no canto direito no botão “Fale Conosco” e, em seguida, em “Ouvidoria”.Quem preferir também pode ligar para o telefone 156 para indicar alguma irregularidade.Em entrevista coletiva na manhã dessa sexta (18/12), a Prefeitura de BH anunciou a extensão dodo comércio durante o período de festas.Portanto, a medida que já começa a valer neste sábado permite o funcionamento das lojas de rua entre 9h e 20h. Já os shoppings podem abrir às 10h e devem encerrar o expediente às 21h. Os novos horários valem por tempo indeterminado.“Queria dizer que não vamos fechar a cidade. Estamos ampliando o comércio de rua. Vamos ampliar simplesmente para evitar aglomeração, não é porque a situação está boa não”, afirmou o prefeito Alexandre Kaliil (PSD) em conversa com jornalistas.Segundo dados divulgados nesta sexta pelo boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, BH computa 59.141 casos confirmados de infecção pelo vírus: 2.596 em acompanhamento, 54.764 recuperados e 1.781 mortos.se estende à situação dos indicadores. A ocupação dos leitos de UTI bateu a marca de 70,4% no último balanço, o que faz a situação se tornar crítica.Já a taxa de uso das enfermarias está em 62,4%. Desde o levantamento de sexta, a prefeitura retomou sua antiga metodologia para avaliar o índice: desconsiderou unidades "em potencial" para levar em conta apenas os leitos realmente disponíveis para pacientes com a virose.Isso porque desde o início de agosto, quando o Executivo municipal começou a desmobilizar parte dos leitos dedicados à COVID-19 para atender outras doenças, a prefeitura considerava os leitos em potencial.Ou seja, apesar de parte das unidades não estarem disponíveis para o tratamento da COVID-19, elas ainda eram consideradas no cálculo.Outro parâmetro em situação de alerta na cidade é o número médio depor infectado pelo coronavírus. Cada pessoa doente passa o vírus, em média, para 1,11 cidadão.A situação se torna crítica a partir de 1,2 e controlada em dados menores que 1.