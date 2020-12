Na véspera da posse, prefeito eleito de Espera Feliz morre vítima do COVID

Segundo os moradores, Dr. Maurélio era uma pessoa muito querida em Espera Feliz, por tratar a todos com respeito e carinho

Dr. Maurélio estava internado em um hospital de Guaçuí (ES), desde o dia 12 de dezembro, depois de testar positivo para a COVID-19.Durante os dias em que esteve internado, o estado de saúde do político era estável, porém, no domingo (27/12) ele apresentou uma piora, com sérias dificuldades para respirar, sendo obrigado a utilizar aPara complicar ainda mais o seu estado de saúde, na terça-feira (29/12) ele precisou ser submetido à hemodiálise.