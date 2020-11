ALMG decreta luto de três dias após 10 mil mortes por COVID-19 em Minas

Assembleia Legislativa de Minas Gerais decretou luto oficial de três dias por mortes por COVID-19 (foto: Divulgação/ALMG) Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) decretou luto institucional oficial de três dias, contados a partir deste domingo, em solidariedade aos mais de 10 mil mortos por COVID-19 no estado. de(ALMG) decretoude três dias, contados a partir deste domingo, em solidariedade aos mais deporno estado. De acordo com balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado neste domingo , foram registrados 10.031 óbitos pela doença.









Patrus alertou que a situação em Minas, que contabiliza mais de 415 mil casos de infecções pelo novo coronavírus, requer atenção ‘permanente quanto às medidas protetivas’.

A @assembleiamg se enluta, as mineiras e os mineiros se enlutam. São mais de 415 mil casos no Estado, situação alarmante que exige atenção permanente quanto às medidas preventivas. Encorajados, continuaremos lutando contra este desafio sem precedentes. %u2014 Agostinho Patrus (@agostinhopatrus) November 29, 2020

Com o luto institucional, ficam proibidas comemorações de qualquer natureza no Legislativo. As bandeiras de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil ficarão hasteadas a meio-mastro, em respeito e memória às vítimas da pandemia no estado.





COVID-19 em Minas





Nas últimas 24 horas, foram 41 óbitos pela doença contabilizados pela SES-MG. Não significa, necessariamente, que todas as pessoas morreram de ontem para hoje, mas, sim, que entraram nas estatísticas nesse período.





Com relação aos casos de coronavírus, Minas chegou à marca de 415.247, sendo 26.174 em acompanhamento - ou seja, que podem ainda estar ativos. Nas últimas 24h, foram 2.251 casos confirmados.





De acordo com dados do Grupo de Estudos em Economia da Saúde (GEESC) e Criminalidade da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que analisa as estatísicas da SES-MG, os casos diários estão em alta em onze regiões do estado: Centro, Oeste, Centro-Sul, Sudeste, Sul, Leste, Leste do Sul, Vale do Aço, Jequitinhonha, Noroeste e Triângulo do Norte.





Já no Triângulo do Sul e no Norte de Minas, ainda segundo o GEESC/UFMG, os casos estão estáveis. O Nordeste é a única região do estado em que estão em queda.