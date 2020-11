COVID-19: Minas Gerais ultrapassa a marca de 10 mil mortes pela doença

O uso de máscaras é fundamental para conter o avanço da doença (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

O estado de Minas Gerais chegou, neste domingo (29/11), às 10.031 mortes causadas pela COVID-19. As informações são do boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).









Com relação aos casos de coronavírus, Minas chegou à marca de 415.247, sendo 26.174 em acompanhamento - ou seja, que podem ainda estar ativos. Nas últimas 24h, foram 2.251 casos confirmados.





De acordo com dados do Grupo de Estudos em Economia da Saúde (GEESC) e Criminalidade da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que analisa as estatísicas da SES-MG, os casos diários estão em alta em onze regiões do estado: Centro, Oeste, Centro-Sul, Sudeste, Sul, Leste, Leste do Sul, Vale do Aço, Jequitinhonha, Noroeste e Triângulo do Norte.





Já no Triângulo do Sul e no Norte de Minas, ainda segundo o GEESC/UFMG, os casos estão estáveis. O Nordeste é a única região do estado em que estão em queda.