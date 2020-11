Prefeito de Valadares é transferido para São Paulo para tratar da COVID-19

O prefeito André Merlo durante carreata de sua campanha, no sábado (7/11). Ele é candidato à reeleição (foto: Reprodução facebook André Merlo) prefeito de Governador Valadares, André Merlo (PSDB), que testou positivo para a COVID-19 na segunda-feira (9), foi transferido nesta quarta-feira (11) para São Paulo. Ele estava internado na UTI do Hospital Unimed de Governador Valadares, recebendo oxigênio por meio de um cateter nasal. (PSDB), que testou positivo para ana segunda-feira (9), foinesta quarta-feira (11) para São Paulo. Ele estava internado na UTI do Hospital Unimed de Governador Valadares, recebendo oxigênio por meio de um cateter nasal.





A prefeitura informou que a transferência do prefeito se deu por sugestão da equipe médica que o atendia, com autorização da família Merlo, para que ele possa se dedicar exclusivamente à sua recuperação.









André Merlo tem 54 anos e está em campanha pela reeleição. Antes de testar positivo para a COVID-19, ele cumpria atividades de campanha de forma diária e intensa, mas sempre tomando os cuidados, com distanciamento social e uso de máscaras.





Na tarde desta quarta-feira, circulou pelas redes sociais um comunicado assinado com a marca da prefeitura, noticiando a transferência do prefeito para São Paulo e pedindo que todas as pessoas que tiveram contato com ele nos últimos 15 dias, comparecessem à Políclinica Municipal para fazer o teste COVID-19 e depois ficassem em quarentena.





A prefeitura desmentiu o fato, com a reprodução do banner eletrônico que trazia o comunicado, carimbado com o selo de 'fake news'. O desmentido gerou dúvidas entre os internautas, mas a prefeitura informou que não há necessidade de as pessoas irem à Policlínica Municipal e que a informação não é oficial, nem é verdadeira.

A coordernação da campanha de André Merlo divulgou na noite desta quarta a agenda de quinta (12), com atividades pelos bairros da cidade, com a presença do candidato a vice-prefeito, David Barroso, e apoiadores.