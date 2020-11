Zema diz que pequenos empresários não precisam mais pedir bênção ao Estado

Romeu Zema também elogiou o comportamento do povo mineiro diante da pandemia, sempre adotando medidas de combate ao novo coronavírus (foto: Reprodução Redes Sociais) Romeu Zema (NOVO) participou da solenidade de abertura da 30ª Feira Internacional de Pedras Preciosas (FIPP), em Teófilo Otoni, Leste de Minas. Em seu discurso, reconheceu o esforço dos organizadores do evento, mas falou de forma abrangente sobre ações do seu governo para ajudar a todos que querem realizar e trabalhar honestamente, afirmando que essa ajuda significa “não atrapalhar”. O Governador(NOVO) participou da solenidade de abertura da 30ª Feira Internacional de Pedras Preciosas (FIPP), em, Leste de Minas. Em seu discurso, reconheceu o esforço dos organizadores do evento, mas falou de forma abrangente sobre ações do seu governo para ajudar a todos que querem realizar e trabalhar honestamente, afirmando que essa ajuda significa “não atrapalhar”.





“Nós só devemos parar de atrapalhar. Se nós fizermos isso, já estaremos contribuindo muito. Venho do setor privado e dediquei a minha vida inteira, até três anos atrás ao setor produtivo e sei como o estado exige muito, mas hoje, o governo é um dos grandes artífices de mudanças”, disse.





LEIA MAIS 10:41 - 10/11/2020 Ipatinga: após acidente misturar esgoto na água potável, Copasa corrige o problema

09:45 - 10/11/2020 Prefeito de Governador Valadares testa positivo para a COVID-19

19:09 - 09/11/2020 Motociclistas desafiam a Polícia Militar em Ipatinga e multidão aplaude alvarás de funcionamento para mais de 640 atividades. “Não queremos que ninguém que queira trabalhar honestamente fique pedindo benção para o Estado”, disse, lembrando que “não é justo alguém querer trabalhar honestamente, criar empregos e a fiscalização do estado vir para exigir projeto disso, licença daquilo, e às vezes tudo isso leva anos para ser analisado”. Entre as mudanças, o governador afirmou que o estado deixou de exigirpara mais de 640 atividades. “Não queremos que ninguém que queira trabalhar honestamente fique pedindo benção para o Estado”, disse, lembrando que “não é justo alguém querer trabalhar honestamente, criar empregos e a fiscalização do estado vir para exigir projeto disso, licença daquilo, e às vezes tudo isso leva anos para ser analisado”.

Mais uma vez, Zema disse que pegou um estado quebrado, e que apesar de todas as dificuldades promoveu avanços significativos, especialmente no período da pandemia do novo coronavírus. “Minas Gerais, nesta pandemia, é o estado entre todos do Brasil, que tem a menor taxa de óbito”, afirmou o governador. Para ele, se o Brasil tivesse a mesma taxa de óbitos de Minas Gerais, 70 mil vidas teriam sido poupadas entre os óbitos registrados em todo o Brasil.





Fazendo referência aos organizadores da FIPP, Zema que o evento, embora tenha o menor público de sua história, é o retrato do comportamento do povo mineiro durante a pandemia. E elogiou a organização por tomar todas as medidas de precaução para evitar a propagação da COVID-19.