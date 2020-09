Deputados bolsonaristas fazem ofensiva contra uso obrigatório de máscaras

As máscaras se provaram uma das principais ferramentas de proteção contra o novo coronavírus (foto: PixaBay/Reprodução) pandemia do novo coronavírus, os deputados bolsonaristas Bia Kicis (PSL-SP) e Daniel Silveira (PSL-SP) usaram as redes sociais para atacar e repudiar o uso de máscaras. Segundo eles, o uso do equipamento, usado para proteção contra a COVID-19, não deve ser obrigatório.



A deputada chegou a protocolar, na sexta-feira (18), um projeto de lei alegando que o uso deve ser flexionado porque “não há comprovação científica suficiente para corroborar a sua eficácia”. Mesmo em meio àpandemia do, osBia Kicis (PSL-SP) e Daniel Silveira (PSL-SP) usaram as redes sociais para atacar eo uso de. Segundo eles, o uso do equipamento, usado para proteção contra a COVID-19, não deve ser obrigatório.A deputada chegou a protocolar, na sexta-feira (18), um projeto de lei alegando que o uso deve ser flexionado porque “não há comprovação científica suficiente para corroborar a sua eficácia”.





A obrigatoriedade das máscaras faz parte da Lei nº 14.019/2020, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com o documento, as máscaras podem ser artesanais ou industriais.



A obrigatoriedade do uso da proteção facial engloba vias públicas e transportes públicos coletivos, como ônibus e metrô, bem como em táxis e carros de aplicativos, ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados.





Além de Bia, o também deputado federal bolsonarista Daniel Silveira repudiou o uso da proteção. De acordo com ele, “as máscaras estão adoecendo pessoas”. Ele chegou a afirmar que só usa o acessório em locais em que "idiotas enchem o saco”.









“Máscaras adoecem pessoas. Coloco somente em locais onde idiotas enchem o saco e deixo o nariz descoberto. Existe a lei, mas se a sociedade não obedecer, cairá em desuso. O povo, dono da democracia, deve fazer valer sua voz.”



O parlamentar também defendeu que a população não obedeça à legislação que trata da obrigatoriedade da máscara em locais públicos ou privados de uso público.

De acordo com um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, as máscaras se provaram uma das principais ferramentas de proteção contra o novo coronavírus podendo reduzir o risco de infecção em até 25%.





Além de proteger o usuário da contaminação, a máscara também protege todos aqueles que estão ao redor. Isso porque, a transmissão da COVID-19 se dá por meio de secreções contaminadas, sobretudo a saliva, expelidas pelas vias aéreas.





O contágio direto entre pessoas exige proximidade física (menos de dois metros) para acontecer, pois, dispersos pelo vento, os aerossóis não ficam suspensos por muito tempo no ar e não conseguem viajar por muitos metros. Apesar disso, as partículas sofrem a força da gravidade e vão caindo nas superfícies, onde permanecem vivas por até três horas.





Diminuição de transmissão





Segundo novo estudo realizado por cientistas das universidades de Cambridge e Greenwich, no Reino Unido, publicado na semana passada, o uso generalizado de máscara pode diminuir a transmissão do coronavírus a níveis controláveis e impedir novas ondas de contaminação.



Os resultados da pesquisa foram publicados na revista científica Proceedings of the Royal Society.





De acordo com os pesquisadores, as medidas de confinamento, sozinhas, não são suficientes para evitar novas ondas da COVID-19. No entanto, o estudo garante que mesmo as máscaras feitas em casa podem reduzir consideravelmente as taxas de transmissão.



A lei em Minas

Em Minas Gerais, a Lei N° 23.636 deste ano estabeleceu a obrigação do uso de máscaras. A norma estipula a exigência para trabalhadores que prestam atendimento ao público das atividades que continuaram autorizadas a funcionar.