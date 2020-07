Após contato com Bolsonaro, Maia diz que fará exame para COVID-19

Rodrigo Maia disse que fará teste de coronavírus (foto: Isac Nóbrega/PR)

Fake news

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

O presidente da Câmara,(DEM-RJ), disse nesta terça-feira (7) que fará exame de sangue para saber se já foi contaminado com ae se já desenvolveu anticorpos contra o novo vírus."Vou fazer o exame de sangue para ver se tenho os anticorpos porque na verdade já está no sexto dia em que eu estive com ele (o presidente). Acho que já é o prazo que, se eu tivesse sido contaminado por ele, pelo prazo, são até cinco dias, já teria sido contaminado", afirmou Maia.O deputado esteve com Bolsonaro na cerimônia de prorrogação do auxílio emergencial, no dia 30 de junho, no Palácio do Planalto. O presidente da República disse nesta terça ter feito exame com resultado positivo para o novo coronavírus Maia falou que já tinha tentado fazer o teste na semana passada, mas que deu errado. "Eu tentei fazer o exame semana passada, mas o enfermeiro errou no primeiro braço, errou no segundo e eu tenho de admitir que fiquei com medo e deixei pra próxima semana", disse.Para o parlamentar, a doença de Bolsonaro não deve atrapalhar as tramitações políticas. "O presidente parece estar bem e certamente do Palácio da Alvorada ele continua trabalhando", disse Maia sobre o presidente - que disse hoje estar com a doença.Rodrigo Maia disse, ainda, que dará preferência a um deputado que ainda não relatou nenhuma proposta este ano para a relatoria do projeto sobre, já aprovado no Senado. "Ainda não (escolhi relator). Deputados estão construindo o texto. Queremos escolher um deputado que não tenha relatado nenhuma matéria este ano ainda", disse.De acordo com Maia, o deputado Orlando Silva (PCdoB-RJ), um dos que tem liderado a discussão sobre o tema na Câmara, deve coordenar a construção do texto, mas a ideia inicial é que ele não seja o relator. Silva já produziu o texto de outras matérias este ano.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19