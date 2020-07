Após teste positivo de Bolsonaro, Eduardo defende uso de cloroquina

O filho do presidente agradeceu as mensagens de força e orações do Brasil e do mundo (foto: Agência Brasil/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) foi infectado pelo novo coronavírus, o filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) defendeu o uso da hidroxicloroquina, atacou a mídia e adversários políticos nas redes sociais. Depois da confirmação desta terça-feira (7) de que o presidente(sem partido) foi infectado pelo novo coronavírus, odefendeu o uso da, atacou anas redes sociais

“O Presidente Jair Bolsonaro confirmou que contraiu a COVID-19 e que se encontra sem maiores complicações. E agora, como ficam aqueles da mídia e da política que juravam que ele havia contraído o corona meses atrás? Semanas perdidas naquela polêmica que, agora, se prova falsa", afirmou Eduardo em sua conta noTwitter.





No post, o deputado disse que o tratamento com hidroxicloroquina no início da infecção deveria estar disponível para todo brasileiro que necessitar. O remédio, no entanto, não tem eficácia comprovada. "O Presidente há de sair dessa, o tratamento com cloroquina é bastante eficaz no início da doença (e deveria estar disponível para todo brasileiro que necessitar)”, escreveu.

Eduardo também postou um trecho do vídeo de pronunciamento do presidente. Nas imagens, Bolsonaro fala sobre a oposição e a liberdade de expressão. “Em entrevista, o presidente pediu que a liberdade de expressão atinja todos os brasileiros, mesmo aqueles que o criticam. Você pode não gostar dele, é seu direito. Mas dizer que o presidente é um ditador é insanidade”, postou.

Em entrevista, o Presidente @JairBolsonaro confirmou seu diagnóstico de COVID-19 e pediu que a liberdade de expressão atinja todos os brasileiros, mesmo aqueles que o criticam.



Você pode não gostar dele, é seu direito. Mas dizer que o Presidente é um ditador é insanidade. pic.twitter.com/nPkxCWMs6N %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) July 7, 2020

O filho do presidente ainda agradeceu as mensagens de força e orações do Brasil e do mundo. Ele finalizou dizendo que, neste momento, a maior preocupação do presidente Bolsonaro é passar tranquilidade, e não pânico, ao povo.







