Ministério da Mulher divulga que premiação a crianças será após a pandemia

Ganhadores do concurso de máscaras promovido pela pasta chefiada por Damares Alves são anunciados (foto: Reprodução/ Internet) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, informou, em seu site oficial, que os vencedores do concurso de máscaras "Pequenos heróis contra o vilão coronavírus" serão premiados após a pandemia do novo coronavírus. Gael Vaz Jordão, Helena de Oliveira, Hellen Bonicenha e Milena Santos Faria foram os ganhadores e, como recompensa, vão passar uma tarde no Palácio da Alvorada, em Brasília, na companhia da primeira dama, Michelle Bolsonaro, e da ministra da pasta, Damares Alves.









"Estamos ansiosos para encontrar pessoalmente os ganhadores do concurso, porém, como sempre foi anunciado desde o lançamento do edital, esperaremos a situação de emergência passar", disse o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha.





“Nós somos a secretaria que tem o papel fundamental de proteger as crianças e os adolescentes. Por isso, não iremos expor ninguém ao risco. O Ministério continuará trabalhando para interromper a transmissão do vírus e manter as crianças e suas famílias seguras”, completou o secretário.





Na quinta-feira (25) a ministra da pasta, Damares Alves, anunciou nas redes sociais que o nome dos quatro vencedores do concurso seria divulgado durante transmissão pelo Facebook do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

De acordo com o Ministério, a campanha foi feita para incentivar o uso de máscaras em crianças. A ministra chegou a elogiar os itens produzidos e, em tom de brincadeira, disse que seria difícil escolher sua favorita.

Prêmio

Além do primeiro e segundo colocados nas categorias "até seis anos" e "de seis até 12 anos", 36 crianças vão receber um prêmio em suas casas por participarem do concurso.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina