Cachorro adotado por família Bolsonaro será devolvido ao antigo dono

Augusto Bolsonaro é da raça pastor-maremano (foto: Divulgação) cachorro Augusto Bolsonaro no Palácio do Planalto se encerrou nesta terça-feira (30). O cão que havia sido resgatado nos fundos da sede do Executivo Federal, em 18 deste mês, e adotado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro no dia seguinte, voltará para a casa do antigo dono. O reencontro só foi possível devido o sucesso do animal nas redes sociais. A estadia dono Palácio do Planalto se encerrou nesta terça-feira (30). O cão que havia sido resgatado nos fundos da sede do Executivo Federal, em 18 deste mês, epela primeira-damano dia seguinte, voltará para a casa do antigo dono. O reencontro só foi possível devido o sucesso donas redes sociais.









“Meu amor, vamos sentir saudades de tudo com você”, escreveu a mulher do presidente Jair Bolsonaro.





Antes de ser resgatado pela primeira-dama nos jardins do Palácio do Alvorada, o cãozinho da raça pastor-maremano, conhecida por ter aptidão para guardar e defender o gado, passou um dia em um lar temporário.

Lá, foram feitos anúncios nas redes sociais com o intuito de encontrar o dono do animal, que não foi localizado na época. Quando Michelle o encontrou, ele estava com uma coleira.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz