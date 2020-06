Bolsonaro diz que Decotelli está 'ciente do equívoco' e sai em defesa de futuro ministro da Educação

Bolsonaro afirmou, no entanto, que Decotelli está “ciente de seu equívoco” sobre as “inadequações curriculares”.Apesar das palavras elogiosas, o presidente não afirmou de forma clara se Decotelli será empossado como chefe da pasta da Educação.Eles se reuníram nesta segunda-feira e, após o encontro, Decotelli afirmou que será o novo ministro da Educação Entretanto, pela manhã, o Planalto anunciou que a posse, marcada inicialmente para terça-feira, foi adiada , sem nova data prevista.

Em nota enviada ao Estado de Minas nesta segunda-feira, a instituição de ensino alemã alegou o seguinte: “Ele não adquiriu nenhum título em nossa universidade. A Universidade de Wuppertal não pode fazer nenhuma declaração sobre títulos obtidos no Brasil”.Segundo o comunicado, Decotelli frequentou a Universidade durante três meses, para a realização de uma pesquisa. Durante os estudos, ele ocupou a cadeira da profa. Dra Brigitte Wolf que, até 2017, lecionava teoria do design, com foco em metodologia, planejamento e estratégia, e agora é emérita (título conferido professores já aposentados, que atingiram alto grau de projeção no exercício de sua atividade acadêmica).