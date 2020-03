Kalil critica pronunciamento de Bolsonaro: 'Qual o médico que o orientou?'

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), se uniu a outros políticos e autoridades e criticou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) da noite dessa terça-feira (24), cuja defesa o chefe do Executivo nacional seguiu fazendo na manhã desta quarta-feira (25).



17:39 - 18/03/2020 Após elogiar Zema, Kalil muda o tom, diz que governo 'recuou' e promete 'medidas solitárias' contra o coronavírus redes sociais nesta quarta (25), para anunciar medidas da prefeitura no combate ao coronavírus, Kalil questionou: “Qual o médico, cientista ou especialista que o orientou para que fizesse o pronunciamento? Aquilo é uma desconstrução do que nós, humildes prefeitos e governadores, estamos tentando fazer”. O prefeito ainda disse que a COVID-19 não é uma “gripezinha” e citou os altos números de mortos na Itália e na Espanha como argumento.



No vídeo, Kalil defendeu que todos devem ficar em suas residências. “Fique em casa. Proteja essa gente brava que está na rua. A economia vai se resolver, como sempre se resolveu. Caso contrário, além de muitas mortes, não vamos ter dinheiro nem para enterrar os mortos”, afirmou o prefeito de BH. No pronunciamento em cadeia aberta de rádio e TV dessa terça, Bolsonaro criticou as medidas de isolamento social adotadas por prefeitos e governadores para conter a COVID-19, com o argumento de que as decisões prejudicam a economia, enquanto os que não estão no grupo de risco deixam de trabalhar.





O entendimento do presidente vai contra o que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o próprio Ministério da Saúde recomendam para frear a epidemia: o isolamento social da maior parte da população. Alexandre Kalil defendeu esses órgãos, por “copiar” o que o mundo fez para deter a doença.





O prefeito de BH ainda afirmou que, depois da fala de Bolsonaro, os governadores precisarão assumir a responsabilidade sobre os estados. “Do governo federal precisamos de programas, de dinheiro, ajuda para esse povo mais pobre que está sofrendo na cidade, no estado e no país. Não precisamos do que foi feito ontem (terça) à noite”, disse.

