Kalil anuncia instalação de leitos e capacidade de internação de 7 mil em BH

Kalil anunciou novas medidas e números do combate ao avanço do coronavírus na capital (foto: Instagram/reprodução) O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou novas medidas no combate ao coronavírus na capital mineira. Em vídeo postado nas redes sociais nesta quarta-feira (25), Kalil afirmou que a prefeitura vai instalar 70 Centros de Terapia Intensiva (CTIs) e mais 130 leitos de enfermaria no antigo hospital Hilton Rocha, localizado no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul da capital.









O prefeito ainda anunciou que cerca 148 mil famílias que estão no cadastro social da prefeitura e têm crianças vão receber uma cesta básica. “É uma operação complexa. Já autorizamos e acredito que no máximo amanhã ou depois de amanhã isso já vai ter sido operacionalizado”, disse.





Kalil também anunciou a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Segundo ele, a PBH comprou 250 mil máscaras e 60 mil luvas para funcionários do setor de saúde e segurança. “Enquanto não tiver um pandemônio, estamos supridos. Mas estamos atentos”, avaliou.





De acordo com Kalil, a prefeitura recebeu uma doação de 12 mil litros de álcool líquido, para serem entregues à Secretaria de Saúde e usados na proteção dos profissionais da saúde. “Foi a doação de um amigo pessoal que tem usina de açúcar e álcool. Não distribuí nas áreas mais pobres porque é um álcool muito forte”, explicou.





No vídeo, o prefeito defendeu o isolamento social como medida de contenção da COVID-19. “Fique em casa. Porque se não, além de muita gente morta, não vamos ter dinheiro nem pra enterrar os mortos. Não é uma gripezinha”, afirmou. Segundo ele, a cidade tem recursos disponíveis para fazer o que chamou de “programa de proteção”. “Estou fazendo o que posso com o dinheiro que eu tenho. Temos dinheiro separado”, declarou.





Kalil ainda expressou preocupação com uma possível sobrecarga do sistema de saúde da Região Metropolitana. Segundo o prefeito, se o interior do estado não receber apoio, as pessoas vão buscar atendimento na cidade, o que causaria um “caos”.





No vídeo, Kalil elogiou também o projeto para a construção um hospital de campanha de 900 leitos no Expominas pelo governo estadual. Sem citar o governador Romeu Zema (Novo), com quem já se desentendeu durante a crise do coronavírus, Kalil disse: “já deixei claro para todo mundo que não tenho nada contra ninguém. Todo mundo tem que dar a mão”. Porém, ele não poupou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que criticou as medidas de isolamento social adotadas por prefeitos e governadores.





Ao fim da gravação, mais descontraído, Kalil parabenizou o Atlético, time do qual já foi presidente, pelo aniversário de 112 anos comemorado nesta quarta-feira. O prefeito recomendou bom-humor e descontração aos belo-horizontinos para enfrentar a crise. “Vamos cantar, ler, ver filme”, sugeriu.

