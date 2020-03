Kalil rebate Zema e reacende polêmica criada por conta da pandemia: 'Preciso de um governador de palavra'

Relação entre Kalil e Zema se estremeceu após discordâncias sobre medidas de combate à pandemia (foto: Jair Amaral/EM/D. A Press)

Durante nova transmissão ao vivo para tratar de assuntos ligados à pandemia do coronavírus , nesta quinta-feira (19), o prefeito(PSD) voltou a tecerao governador(Novo). Em entrevista à Rádio Super, o chefe do Executivo estadual insinuou que Kalil está usando o surto da doença como“Eu não preciso de palanque ainda. Sou homem conectado à realidade e conheço pesquisas., o que o senhor não teve comigo”, disse o prefeito, se referindo à polêmica iniciada na noite dessa quarta.Kalil disse ter lido que Zema planejava fechar bares e shoppings. No entanto, o governador não anunciou tal medida durante o pronunciamento que fez para tratar dos impactos da COVID-19 em Minas Gerais . A situação irritou o mandatário de Belo Horizonte que, horas depois, divulgou um decreto determinando a suspensão das atividades em bares, restaurantes, centros comerciais, feiras e afins Pelo Twitter, Zema abordou, ainda que indiretamente, a polêmica com o prefeito da capital. “A COVID-19 teve o poder de unir a todos como nunca. Temos um inimigo comum. Ninguém está imune. Momento de sermos maduros e responsáveis, juntos. Convido aqueles que subiram em palanques para descer. Não é hora de ataques e sim de união. Todos por Minas”, disse.Ainda segundo o prefeito, háde que ele e Zema haviam combinado medidas conjuntas para combater a COVID-19. Kalil afirma terde conversas sobre o tema com o governador.“Hoje entendo osfeitos nae nas únicas duas instituições que funcionam em Minas Gerais: ae os Ele esqueceu, mas está tudo printado”, completou, fazendo menção, ainda, ao imbróglio vivido pelo governo por conta da decisão de vetar parcialmente o projeto sobre o reajuste ao funcionalismo. *A reportagem fez contato com o governo de Minas para saber se Romeu Zema deseja se posicionar. A nota será atualizada assim que receber resposta.