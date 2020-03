Kalil garante circulação de ônibus e critica decisão do sindicato de reduzir viagens: 'ato irresponsável'

Kalil usou as redes sociais para fazer novos comunicados ligados à pandemia do coronavírus (foto: Amira Hissa/PBH)

“Medidas impopulares”

O prefeito de Belo Horizonte,(PSD),a decisão, tomada pelas empresas de ônibus da capital, de reduzir os horários dos coletivos durante a manhã desta quinta-feira (19) . A situação gerou aglomerações nas estações e corredores do Move. Ainda segundo o chefe do Executivo municipal, o transporte público não vai parar.“Não vai acontecer mais. Foi um. Tiraram de circulação quase 42% dos ônibus daquele horário”, condenou, em live no Facebook. Nesta manhã, Kalil se reuniu com a BHTrans e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH).. Como os agentes, que só estão atendendo em último caso, já que a recomendação é ficar em casa, vão chegar aos postos de saúde? Como os doentes vão chegar?”, completou o prefeito.Kalil classificou comoas medidas tomadas para evitar a propagação do coronavírus. Na noite dessa quarta, o prefeito determinou o fechamento de bares, restaurantes, clubes, feiras e shoppings . A suspensão começa a valer na próxima segunda-feira (23).O prefeito não descarta, inclusive, estender a decisão a outros setores da cidade. “”.Segundo ele, os integrantes do Executivo municipal têm se reunido para dar forma a umparaospor conta da pandemia.O mandatário anunciou, ainda, que as igrejas vão continuar abertas. A recomendação, no entanto, é quesejamao máximo.