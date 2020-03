Coronavírus: Empresas de ônibus de BH reduzem viagens por conta própria

do serviço público de transporte têm o dever de prestar os serviços básicos à população.

Parada total

A suspensão total dos serviços de transporte público de BH já é uma demanda apresentada a autoridades municipais e do estado.









O pedido foi encaminhado nesta quarta-feira (18) por meio de ofício, endereçado Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos, e ao prefeito Alexandre Kalil (PSD). Os dois órgãos informaram que a questão sendo avaliada.



Higiene Uma portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (19) tornou mais rigorosa a higienização dos ônibus, táxis, escolares e fretados que circulam em Belo Horizonte.

Entre as novas regras estipuladas pela norma, os veículos que circulam na capital têm de ser limpos por dentro e por fora ao menos duas vezes por dia. Assentos, janelas, balaústres, entre outros pontos de apoio dos passageiros precisam ser limpos após cada viagem.

BHTrans determinou também a higienização de volantes, freios de estacionamento, entre outros objetos operados pelos trabalhadores do transporte público, além de desaconselhar o uso do ar-condicionado. As empresas de ônibus ficaram obrigadas a fornecer a seus funcionários kits com produtos de limpeza e álcool em gel.

As empresas de ônibus da capital mineira reduziram o quadro de horários dos coletivos nesta quinta-feira (19) em meio a pandemia de coronavírus. Segundo a BHTrans, a decisão foi tomada sem consulta ou discussão com o município. O órgão diz que vai exigir esclarecimentos das concessionárias e estuda acionar a justiça para garantir a normalidade do serviço.