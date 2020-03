Com coronavírus, senador Nelsinho Trad está internado em Brasília

Senador Nelsinho Trad (foto: Flickr)

O senador(PSD-MS), de 58 anos e diagnosticado com o novo, está internado no Hospital Sírio Libanês em Brasília. O quadro dele é estável e o parlamentar não está em. As informações foram divulgadas pela assessoria do senador na madrugada desta quinta-feira, 19."Durante consulta de rotina esta tarde (na quarta-feira), foi solicitado pelo infectologista que o atendeu, que o senador permanecesse no hospital por conta da, que não estava cedendo. O senador não estáe respira normalmente", diz a assessoria do senador no comunicado.O diagnóstico para a covid-19 de Nelsinho Trad foi confirmado na última sexta-feira, 13. O parlamentar era um dos integrantes da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que viajou para os Estados Unidos neste mês.Além de Nelsinho Trad, outras 16 pessoas do grupo que viajou com o presidente pegaram o vírus. Dentre elas, dois ministros de Estado, o do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, além do chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten.Trad foi o primeiro caso de coronavírus no Congresso Nacional.Na quarta-feira, o chefe do Poder Legislativo, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), também foi confirmado para a doença. No Congresso, ainda foram diagnosticado com a infecção os deputados Daniel Freitas (PSL-SC) e Cezinha da Madureira (PSD-SP).