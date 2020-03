Câmara de BH estende suspensão das atividades até o fim desta semana

Quatro dos 41 vereadores de BH estão com coronavírus. Há, ainda, um caso suspeito em investigação. (foto: Divulgação/CMBH)

Vereadores infectados

Em função da pandemia de coronavírus, adas atividades parlamentares até o próximo dia. Uma portaria, assinada pela presidente da Casa, Nely Aquino (Podemos), foi publicada nesta terça-feira. A paralisação dos trabalhos, iniciada no último dia 18, estava prevista para durar, inicialmente, até a quarta-feira (25). Quatro dos 41 vereadores, incluindo Nely, testaram positivo para a doença Asdastemáticas da Câmara e, também, as, estão. O trabalho remoto está autorizado aos servidores cujas funções podem ser feitas de casa.A partir do dia 30 serão permitidas apenas as atividades presenciais consideradas essenciais para o funcionamento do espaço. O atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, será feito apenas entre 9h e 12h.A portaria diz, ainda, que o retorno às atividades presenciais poderá ser determinado a qualquer momento pela diretoria-geral da Câmara.

O primeiro parlamentar a testar positivo para a doença foi Gabriel Azevedo (Novo). O resultado do exame foi divulgado por ele na terça-feira da semana passada (17).



Depois de Azevedo, Dr. Nilton (PROS) e Bella Gonçalves (Psol) divulgaram estar com o vírus. O último caso confirmado, no domingo, foi o de Nely Aquino.

Há, ainda, um caso suspeito: Jair Di Gregório (sem partido) está internado no Hospital Madre Teresa, na capital, aguardando o resultado para o exame. Ao chegar à unidade de saúde, na noite de domingo, ele disse, em rápida conversa com o Estado de Minas, estar com o pulmão "bastante debilitado".

Em nota enviada à reportagem nessa segunda, o Madre Teresa disse que Jair se mantinha estável, respirando por conta própria.