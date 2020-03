11 parlamentares estão com coronavírus; confira a lista

%u201CEstou isolada dentro da própria casa%u201D, diz a parlamentar Bella Gonçalves (foto: alexandre guzanshe/EM/D.A PRESS)

coronavírus. A confirmação mais recente é da presidente da Câmara Municipal da capital, Nely Aquino (Podemos). Além dela, os vereadores Gabriel Azevedo (sem partido), Dr. Nilton (PROS) e (Psol) testaram positivo. Em Brasília, o único representante mineiro infectado é o deputado federal Luis Tibé (Avante).



19:23 - 23/03/2020 Ministros ficam constrangidos ao serem perguntados sobre a ausência de máscaras; veja casos confirmados na última semana. Os deputados federais com o vírus, além de Tibé, são Cezinha de Madureira (PSD-SP), Daniel Freitas (PSL-SP) e General Girão Monteiro (PSL-RN). Onze parlamentares estão com. A confirmação mais recente é da presidente da, Nely Aquino (Podemos). Além dela, os vereadores Gabriel Azevedo (sem partido), Dr. Nilton (PROS) e (Psol) testaram positivo. Em Brasília, o único representante mineiro infectado é o deputado federal Luis Tibé (Avante).Há, no entanto, extensa lista de casos registrados no Congresso. O primeiro parlamentar infectado foi o senador Nelsinho Trad (PSD-MS). O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e Prisco Bezerra (PDT-CE) tiveram seusna última semana. Os deputados federais com o vírus, além de Tibé, são Cezinha de Madureira (PSD-SP), Daniel Freitas (PSL-SP) e General Girão Monteiro (PSL-RN).





O alto número de contaminações na Câmara fez com que a Câmara de Belo Horizonte suspendesse as atividades. A previsão inicial de retomada dos trabalhos é amanhã. Nely Aquino, no entanto, acredita que o prazo deve ser prorrogado. Mesmo sem as atividades legislativas regulares, ela aponta a importância da Câmara como “elo” entre a população e o Executivo. “O importante é acompanhar as ações implementadas no município e discutir com o prefeito e os secretários medidas que possam ajudar a população”, disse.





Colega de Nely na Câmara, Bella Gonçalves ressalta a necessidade de dar continuidade, ainda que remotamente, aos trabalhos dos vereadores. “É fundamental manter o funcionamento mínimo das instituições democráticas, mesmo em um momento de exceção e de crise social”, explica ela.





A Câmara Municipal pode ter mais um caso de coronavírus confirmado nos próximos dias. O vereador Jair Di Gregório (sem partido) está internado desde domingo no Hospital Madre Teresa, na capital mineira. Segundo a unidade de saúde, ele se mantém estável, respirando por conta própria. Jair fez o teste para a COVID-19 na terça-feira passada. O resultado deve sair entre hoje e amanhã. “Estou com muita febre, tosse e dores no corpo. A preocupação é com o pulmão. Quem, como eu, tem diabetes, precisa se preocupar”, disse, em vídeo publicado no Facebook, logo após chegar ao hospital.





O deputado estadual Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) postou, no Instagram, foto em que aparece numa sala de isolamento hospitalar. Horas antes, pela mesma rede, ele disse estar com todos os sintomas da doença e que iria, ainda nesta semana, realizar o teste.

ISOLAMENTO





Nely e Bella estão em isolamento domiciliar desde terça-feira da semana passada, antes mesmo da divulgação dos resultados dos testes — no domingo e no sábado, respectivamente. Os sintomas de ambas são leves: enquanto a vereadora do Podemos sente apenas dor na cabeça e nas costas, a integrante do Psol, além da dor de cabeça, apresenta tosse e febre. “Estou isolada dentro da própria casa, para evitar a contaminação de outras integrantes da minha família. Ninguém do meu entorno testou positivo para a doença, mas não descarto a possibilidade de algum familiar estar com o vírus ou de eu ter transmitido [a doença] antes do isolamento”, conta Bella.





No fim de semana, outros parlamentares relataram ao Estado de Minas o drama imposto pelo isolamento domiciliar. Gabriel Azevedo classificou a doença como o “vírus da solidão”. “A febre é suportável, a tosse é suportável, mas ficar sozinho é terrível”, disse. Dr. Nilton, assim como Bella, não mantém contato algum com os outros moradores de sua casa. “Estou sozinho em um quarto com banheiro. Minha esposa deixa as refeições na porta”, disse. Longe da mulher e dos filhos, que ficaram em Brasília, Luis Tibé também falou sobre os momentos vividos no isolamento, em BH. “Pensar que vou ficar vários dias aqui, trancado, é complicado”, desabafou.





O potiguar Girão Monteiro é o único dos infectados internado. Aos 64 anos e, portanto, integrante de um dos grupos de risco da doença, ele está desde domingo na UTI de um hospital particular de Natal, no Rio Grande do Norte. Prisco Bezerra, por sua vez, precisa lidar com outro caso de contaminação na família. Ele é irmão do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), que tem resultado positivo do teste na sexta-feira.





O senador Nelsinho Trad — primeiro caso de coronavírus confirmado entre os congressistas — e o deputado Daniel Freitas fizeram parte da comitiva que, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, esteve nos Estados Unidos no início do mês. Ao todo, mais de 20 integrantes do grupo que viajou com Bolsonaro estão infectados. O último caso confirmado foi o de Marcelo Thomé, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero).