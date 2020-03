Coronavírus: vereador Irlan Melo testa positivo e é o quinto caso na Câmara de BH

Irlan Melo está assintomático, porém, em isolamento social (foto: Bernardo Dias/CMBH)





Irlan contou que fez o exame há uma semana, quando começou a sentir alguns dos efeitos relacionados ao coronavírus. Atualmente, o vereador está assintomático, mas, mesmo assim, disse que continuará em isolamento social, condição está em que se encontra desde quando fez o teste para a COVID-19.









Irlan Melo é o quinto vereador a contrair o coronavírus. Antes dele, a presidente da CMBH, Nely Aquino (Podemos), havia comunicado que estava infectada pela doença. Outros que pegaram a COVID-19 foram os parlamentares Dr. Nilton (PROS), Gabriel Azevedo (sem partido) e Bella Gonçalves (PSOL).





Também nesta terça, Nely Aquino liberou uma portaria que estende a suspensão das atividades da CMBH até o próximo dia 29. As atividades na casa estavam previstas para serem retomadas nesta quarta (25).





Vereador e deputado estadual aguardam resultado de testes para a COVID-19





Mais um vereador de Belo Horizonte pode estar com coronavírus. Internado desde domingo no Hospital Madre Teresa, na capital mineira, o vereador Jair Di Gregório (sem partido) espera o resultado do teste para a doença. O resultado deve ser liberado nesta quarta-feira. Segundo a unidade de saúde, Di Gregório se mantém estável e respirando por conta própria. “Estou com muita febre, tosse e dores no corpo. A preocupação é com o pulmão. Quem, como eu, tem diabetes, precisa se preocupar”, disse, em vídeo publicado no Facebook, logo após chegar ao hospital.





Deputado Após dores no corpo, náuseas e coriza, o deputado estadual Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) foi a um hospital de Belo Horizonte na noite de segunda, mas não pôde testar para o coronavírus. Ele foi submetido a um exame de pulmão e liberado. Ontem, o deputado fez o teste por conta própria. Pelo Facebook, Wendel disse que o resultado sai até esta quinta-feira. Ainda não há nenhum caso confirmado na Assembleia Legislativa. Na Câmara Municipal de BH, por outro lado, quatro dos 41 vereadores estão infectados.

O vereadoré mais um parlamentar daa testar. O comunicado foi feito por meio das suas redes sociais nesta terça-feira (24).